Сенат США повторно розгляне законопроєкт про допомогу Україні: коли відбудеться голосування

У Сенаті США повторно переглянуть законопроєкт стосовно фінансової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, проте вже без міграційної реформи та безпеки кордону.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

Про це повідомила посол України у США Оксана Маркарова.

Вона пояснила, що американські законодавці 58 голосами проти 41 підтримали процедурне рішення, яке потрібне для винесення на голосування питання щодо припинення дебатів і "розгляд по суті "чистого" законопроєкту про фінансову допомогу США без міграційної реформи.

Маркарова зауважила, що для цього потрібно буде 60 голосів.

За словами посла, попередній законопроєкт із "великим пакетом", що включає допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та пакет заходів щодо безпеки на кордоні був "очікувано не підтриманий" через відсутність голосів за угоду щодо міграційної реформи, над якою перемовники "працювали останні місяці".

"Саме тому ще до голосування Комітет з асигнування Сенату США опублікував текст документа "на заміну", який передбачає виключно міжнародну допомогу Україні (60,06 мільярдів доларів США) Ізраїлю та Тайваню", - розповіла Маркарова.

Вона додала, що повторний перегляд документа, але вже без міграційної реформи, відбудеться у Сенаті у четвер, 8 лютого, о 19:00 за київським часом.

Напередодні Сенат США не проголосував за законопроєкт, який включає кошти для України, Ізраїлю, Тайваню, а також посилення безпеки кордону з Мексикою

Також 6 лютого Палата представників Конгресу США не підтримала законопроєкт спікера Майка Джонсона про надання військової допомоги Ізраїлю без допомоги Україні.

Джерело фото: ua.depositphotos.com