Сербия будет выкупать все свое оружие для собственной армии, чтобы оно не попало в Украину

В течение трех лет Сербия будет выкупать все оружие для нужд собственной армии, которое будет производиться на заводах страны. Об этом сообщил президент Сербии Александар Вучич - пишет местное издание " Новости ".

Президент Сербии Александар Вучич объяснил, что такой шаг был вызван тем, что появилась возможность попадания сербского оружия и боеприпасов на войну со стороны России и Украины.

“Мы производим боеприпасы, продаем, когда просит, например, Испания. Или в конечном счете окажется это в Украине? Возможно. Знаем ли мы, что это может произойти? Мы знаем, но есть ли у нас выбор? Нужно ли разрывать долгосрочные контракты с Америкой, закупающей треть боеприпасов? Или заводы закрыть? Чтобы нам никто не сказал, что наше оружие идет туда, в ближайшие три года вооруженные силы Сербии будут закупать все оружие и технику”, - заявил президент Сербии.

Напомним, вчера журналисты сообщили, что согласно секретному документу Пентагона, Сербия согласилась поставлять оружие Киеву или уже послала его.

В документе, который называется "Европа. Ответ на текущий российско-украинский конфликт" в форме диаграммы перечислены позиции 38 европейских правительств в ответ на запросы Украины о военной помощи.

Согласно диаграмме, Сербия отказалась учить украинских военных, но обязалась отправить летальное оружие или уже предоставила его. Также было отмечено, что у Сербии есть политическая воля и военная способность предоставить оружие Украине в будущем.

Отметим, что Сербия отказалась ввести санкции против России за ее вторжение в Украину.

Сербия даже после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину продолжила сотрудничать со страной-агрессорой. В частности, в мае 2022 года президент Сербии Вучич сообщил об обсуждении с Путиным нового контракта по поставкам газа из РФ.

В марте посол Украины в Сербии Владимир Толкач сообщил, что дипломаты работают над организацией разговора президента Украины Владимира Зеленского и президента Сербии Александара Вучича.

"Однако ситуация, в которой мы находимся, непростая для этого разговора, потому что его нужно было бы наполнить какими-то конкретными вещами, которые должны быть хорошо продуманы с учетом ситуации в Украине", – высказался Толкач.

Отметим, что президент Сербии Александр Вучич поддерживает территориальную целостность Украины, о чем заявлял в январе 2023 года.