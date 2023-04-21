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Сербія викуповуватиме всю свою зброю для власної армії, щоб та не потрапила до України
Впродовж трьох років Сербія викуповуваоме всю зброю для потреб власної армії, яка виготовлятиметься на заводах країни. Про це повідомив президент Сербії Александар Вучич - пише місцеве видання “Новости”.
Президент Сербії Александар Вучич пояснив, що такий крок був спричинений тим, що з‘явилася можливість потрапляння сербської зброї та боєприпасів на війну з боку Росії і України.
“Ми виробляємо боєприпаси, продаємо, коли просить, наприклад, Іспанія. Чи в кінцевому підсумку опиниться це в Україні? Можливо. Чи знаємо ми, що так може статися? Ми знаємо, але чи маємо ми вибір? Чи треба розривати довгострокові контракти з Америкою, яка закуповує третину боєприпасів? Чи заводи закрити? Щоб нам ніхто не сказав, що наша зброя йде туди, в найближчі три роки Збройні сили Сербії закуповуватимуть усю зброю і техніку”, - заявив президент Сербії.
Нагадаємо, вчора журналісти повідомили, що згідно з секретним документом Пентагону, Сербія погодилася постачати зброю Києву або вже надіслала її.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У документі, який називається "Європа. Відповідь на поточний російсько-український конфлікт" у формі діаграми перелічено позиції 38 європейських урядів у відповідь на запити України про військову допомогу.
Згідно з діаграмою, Сербія відмовилася навчати українських військових, але зобов’язалася надіслати летальну зброю або вже надала її. Також було зазначено, що Сербія має політичну волю і військову спроможність надати зброю Україні в майбутньому.
Зазначимо, що Сербія відмовилася ввести санкції проти Росії за її вторгнення в Україну.
Сербія навіть після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну продовжила співпрацювати з країною-агресоркою. Зокрема, у травні 2022 року президент Сербії Вучич повідомив про обговорення з Путіним нового контракту на постачання газу із РФ.
В березні посол України в Сербії Володимир Толкач повідомив, що дипломати працюють над організацією розмови президента України Володимира Зеленського і президента Сербії Александара Вучича.
"Однак ситуація, в якій ми перебуваємо, непроста для цієї розмови, тому що її треба було б наповнити якимись конкретними речами, які мають бути добре продумані з огляду на ситуацію в Україні", – висловився Толкач.
Зазначимо, що президент Сербії Александар Вучич підтримує територіальну цілісність України, про що заявляву січні 2023.