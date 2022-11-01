Силы Саудовской Аравии и США переведены в состояние повышенной готовности из-за предупреждения о "неизбежной атаке" Ирана, - WSJ

Саудовская Аравия поделилась разведданными с США, свидетельствующими о якобы "неизбежной атаке" со стороны Ирана на цели в королевстве. Поэтому вооруженные силы стран на Ближнем Востоке переведены в состояние повышенной готовности. Об этом 1 ноября сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц Саудовской Аравии и США.

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По информации источников издания, США и несколько других соседних государств повысили уровень готовности своих военных. Подробной информацией о данных, которые получила саудовская разведка, WSJ не владеет.

При этом саудовские официальные лица заявили журналистам издания, что Иран готов совершить нападения как на королевство, так и на Эрбиль, Ирак, чтобы отвлечь внимание от продолжающихся в стране с сентября протестов.

В свою очередь Совет национальной безопасности США заявил, что "обеспокоен предупреждениями и готов отреагировать, если Иран нанесет удар".

"Мы обеспокоены вероятной угрозой, и мы находимся в постоянном контакте через военные и разведывательные каналы с Саудовской Аравией. Мы будем без колебаний действовать для защиты наших интересов и партнеров в регионе", — сказал представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби.

В конце сентября Иран уже атаковал северный Ирак баллистическими ракетами и беспилотниками, один из которых был сбит военным самолетом США, когда он летел в Эрбиль, где базируются американские войска. Тогда Тегеран объяснил свои действия обвинениями иранских курдов в разжигании беспорядков в стране.

В Иране вспыхнули протесты из-за смерти 16 сентября молодой женщины. Она, вероятно, умерла из-за действий полиции. Известно, что женщина "нарушила" строгие правила Ирана по поводу того, как женщины одеваются в общественных местах.