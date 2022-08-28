Два корабля ВМС США начали проход через Тайваньский пролив

Два военных корабля ВМС США прошли международными водами в Тайванском проливе впервые после визита на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пэлоси, разозлившего Китай, считающий остров своей территорией.

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Об этом пишет Reuters.

Военно-морские силы США заявили, что крейсеры Chancellorsville и Antietam выполняют текущую операцию. Такие операции обычно продолжаются от восьми до 12 часов и проходят под пристальным наблюдением китайских военных.

В последние годы военные корабли США, а иногда корабли союзных государств, таких как Великобритания и Канада, регулярно проходили через пролив, вызывая гнев Китая, претендующего на Тайвань.

"Американские корабли прошли через коридор в проливе, который находится за пределами территориального моря любого прибрежного государства", – сообщили в ВМС США.

Операция демонстрирует приверженность Соединенных Штатов свободному и открытому Индо-Тихому океану, и американские военные летают, плавают и действуют везде, где это позволяет международное право, заявили в ВМС.

Китайское военное командование сообщило, что следит за кораблями и предупреждает их.

"Войска на театре боевых действий остаются в состоянии повышенной боевой готовности и готовы предотвратить любую провокацию в любое время", — говорится в сообщении китайской стороны.

Министерство обороны Тайваня заявило, что корабли плыли в южном направлении и что его силы наблюдали, но "ситуация была нормальной".

Издание отмечает, что узкий Тайваньский пролив был частым источником военной напряженности с тех пор, как победившее правительство Китайской Республики сбежало на Тайвань в 1949 году после поражения в гражданской войне с коммунистами, основавшими Китайскую Народную Республику.

Напомним, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси проводила тур по странам Азии, в его рамках посетила и Тайвань, о чем не было известно до последнего момента. Весь мир наблюдал за перемещением политика, в то же время, когда Китай начал масштабные военные учения вокруг острова.

В целом КНР показала свое возмущение по поводу визита на остров Пелоси всплеском военной активности вокруг Тайваня, вызовом посла США в Пекине и прекращением импорта нескольких сельскохозяйственных продуктов из Тайваня.

Также Пекин откровенно угрожал американским политикам, заявляя, чтобы те "не играли с огнем", имея в виду отношения с Тайванем. МИД КНР открыто выразил протест из-за визита Пелоси на Тайвань и осудил его.

Несмотря на это, Пелоси провела встречу с президентом Цай Ин Вэнь, а также с другими политическими лидерами Тайваня. После этого Вооруженные силы Китая перешли к активной фазе военных учений с боевыми стрельбами в шести зонах вокруг Тайваня.

Отметим, Китай считает территорию Тайваня частью своей суверенной территории, при этом власти Тайваня считают себя легитимным китайским правительством, называя материковую территорию Китая "оккупированной". В настоящее время Тайвань поддерживает официальные дипломатические отношения с 14 государствами – членами ООН, но фактические связи – с большинством стран мира через свои представительства.