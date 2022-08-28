Два кораблі ВМС США розпочали прохід через Тайванську протоку

Два військових кораблі ВМС США пройшли міжнародними водами в Тайванській протоці вперше після візиту на Тайвань спікера Палати представників США Ненсі Пелосі, що розлютило Китай, який вважає острів своєю територією.

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Про це пише Reuters.

Військово-морські сили США, заявили, що крейсери Chancellorsville і Antietam виконують поточну операцію. Такі операції зазвичай тривають від восьми до 12 годин і проходять під пильним наглядом китайських військових.

В останні роки військові кораблі США, а іноді кораблі союзних держав, таких як Великобританія та Канада, регулярно проходили через протоку, викликаючи гнів Китаю, який претендує на Тайвань, незважаючи на заперечення його демократично обраного уряду.

"Американські кораблі пройшли через коридор у протоці, який знаходиться за межами територіального моря будь-якої прибережної держави", – повідомили у ВМС США.

Операція демонструє прихильність Сполучених Штатів до вільного та відкритого Індо-Тихого океану, і американські військові літають, плавають і діють усюди, де це дозволяє міжнародне право, заявили у ВМС.

Китайське військове командування повідомило, що стежить за кораблями та попереджає їх.

"Війська на театрі бойових дій залишаються у стані підвищеної бойової готовності та готові запобігти будь-якій провокації в будь-який час", — йдеться у повідомленні китайської сторони.

Міністерство оборони Тайваню заявило, що кораблі пливли в південному напрямку і що його сили спостерігали, але "ситуація була нормальною".

Видання зазначає, що вузька Тайванська протока була частим джерелом військової напруженості з тих пір, як уряд Китайської Республіки, що переміг, втік на Тайвань у 1949 році після поразки у громадянській війні з комуністами, які заснували Китайську Народну Республіку.

Нагадаємо спікер Палати представників США Ненсі Пелосі проводила тур по країнам Азії, в його рамках відвідала і Тайвань, про що не було відомо до останньої миті. Весь світ спостерігав за переміщенням політика, в той же час коли Китай розпочав масштабні військові навчання навколо острова.

Загалом КНР показала своє обурення з приводу візиту на острів Пелосі сплеском військової активності навколо Тайваню, викликом посла США в Пекіні та припиненням імпорту кількох сільськогосподарських продуктів із Тайваню.

Напередодні її прибуття на острів Пекін відверто погрожував американським політикам, заявлявши, щоб ті "не грали з вогнем", маючи на увазі стосунки з Тайванем. МЗС КНР відкрито висловило протест через візит Пелосі на Тайвань і засуджує його.

Незважаючи на це, Пелосі провела зустріч з президентом Цай Ін Вень, а також з іншими політичними лідерам Тайваню. Після цього Збройні сили Китаю перейшли до активної фази військових навчань з бойовими стрільбами в шести зонах навколо Тайваню.

Зазначимо, Китай вважає територію Тайваню частиною своєї суверенної території, при цьому влада Тайваню вважає себе легітимним китайським урядом, називаючи материкову територію Китаю "окупованою". В даний час Тайвань підтримує офіційні дипломатичні відносини з 14 державами - членами ООН, але фактичні зв'язки - з більшістю країн світу через свої представництва.