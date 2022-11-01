Сили Саудівської Аравії та США переведені у стан підвищеної готовності через попередження про "неминучу атаку" Ірану, — WSJ

Саудівська Аравія поділилася розвідданими зі США, які свідчать про нібито "неминучу атаку" з боку Ірану на цілі в королівстві. Через це збройні сили країн на Близькому Сході переведені у стан підвищеної готовності. Про це 1 листопада повідомила газета The Wall Street Journal з посиланням на офіційні особи Саудівської Аравії та США.

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За інформацією джерел видання, США та кілька інших сусідніх держав підвищили рівень готовності своїх військових. Детальнішою інформацією щодо даних, які отримала саудівська розвідка, WSJ не володіє.

При цьому саудівські офіційні особи заявили журналістам видання, що Іран готовий здійснити напади як на королівство, так і на Ербіль, Ірак, щоб відвернути увагу від внутрішніх протестів, які тривають у країні з вересня.

В свою чергу Рада національної безпеки США заявила, що "стурбована попередженнями та готова відреагувати, якщо Іран нанесе удар".

"Ми стурбовані ймовірною загрозою, і ми знаходимося в постійному контакті через військові та розвідувальні канали з Саудівською Аравією. Ми без вагань діятимемо для захисту наших інтересів і партнерів у регіоні", — сказав речник Ради національної безпеки Джон Кірбі.

В кінці вересня Іран вже атакував північний Ірак балістичними ракетами і безпілотниками, один з яких був збитий військовим літаком США, коли він летів до Ербіля, де базуються американські війська. Тоді Тегеран пояснив свої дії звинуваченнями іранських курдів у розпалюванні заворушень у країні.

В Ірані сплахнули протести через смерть 16 вересня молодої жінки. Вона, ймовірно, померла через дії поліції. Відомо, що жінка "порушила" суворі правила Ірану щодо того, як жінки одягаються в громадських місцях.