Ситуация на границе в Черниговской области полностью контролируется, - ОК "Північ"

Ситуация на участке государственной границы в Черниговской области по состоянию на сегодняшний день полностью контролируема. Вооруженные силы Украины готовы к любому развитию событий, сообщили в Оперативном командовании "Північ".

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"В промежуточные региона ситуация также под полным контролем ГНСУ, ВСУ и НГУ, изменений не претерпела. Прорывы или наступательные действия со стороны территории Беларуси и России не зафиксированы", - отметили в ОК.

При этом военные призывают всех жителей Черниговской области быть в укрытиях во время воздушной тревоги.

Отметим, что во время массированных ракетных атак по Украине 10 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск на западных границах "Союзного государства".

Накануне Лукашенко открыто заявил, что его страна участвует в войне РФ против Украины на стороне россиян. Но, по его словам, якобы белорусские военные в боевых действиях не задействованы.

Однако, по информации ГУР, Путин давит на Лукашенко, чтобы втянуть Беларусь в открытую войну с Украиной. Известно, что у украинской границы сосредоточено 6 батальонов. Это и механизированные батальоны, это и батальоны воздушно-десантных войск так называемого командования сил специальных операций.