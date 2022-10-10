Ситуація на кордоні в Чернігівській області повністю контрольована, — ОК "Північ"

Ситуація на ділянці державного кордону в Чернігівській області станом на зараз повністю контрольована. Збройні сили України готові до будь-якого розвитку подій, повідомили в Оперативному командуванні "Північ".

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"В прокордонні регіону ситуація також під повним контролем ДПСУ, ЗСУ та НГУ, змін не зазнала. Проривів чи наступальних дій з боку території білорусі та росії не зафіксовано", зазначили в ОК.

При цьому військові закликаються всіх мешканців Чернігівської області бути в укриттях під час повітряної тривоги.

Зазначимо, що під час масованих ракетних атак по Україні 10 жовтня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та лідер країни-агресора РФ Володимир Путін домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ на західних кордонах "Союзної держави".

Напередодні цього Лукашенко відкрито заявив, що його країна бере участь у війні РФ проти України на стороні росіян. Але, за його словами, нібито білоруські військові в бойових діях не задіяні.

Проте, за інформацією ГУР, Путін тисне на Лукашенко, щоб втягнути Білорусь у відкриту війну з Україною. Відомо, що біля українського кордону зосереджено 6 батальйонів. Це і механізовані батальйони, це і батальйони повітрянодесантних військ так званого командування сил спеціальних операцій.