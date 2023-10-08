Ситуация в Израиле показывает, что такая модель безопасности не подходит для Украины – Климкин

Эксминистр иностранных дел Павел Климкин заявил, что используемая в Израиле модель безопасности не является той моделью, которая будет оптимальной для Украины. И именно из этого следует исходить во время переговоров с союзниками.

Об этом он написал в своем посту на Facebook, комментируя атаку террористов из организации ХАМАС на территорию Израиля.

По его словам, "израильская" модель безопасности не эффективна в контексте противостояния с Российской Федерацией. И задача Украины - принять жесткие и креативные меры для использования этого аргумента при переговорах с союзниками с НАТО, в частности с США.

Климкин отметил, что вопрос о том, почему не сработали значительные инвестиции в безопасность Израиля и почему они не дали ожидаемых результатов, остается вопросом на будущее.

"Для Израиля это также момент истины – теперь там будет отсчет времени "до и после" этой атаки", - добавил он.

Климкин отметил, что Украине тоже следует тщательно изучить данную ситуацию и понять, почему не сработали израильские системы безопасности, ведь у Израиля есть чему и нужно учиться.

"Но брать за основу их модель безопасности для нас значит постоянно находиться в состоянии опасности. Поэтому никаких альтернатив НАТО в сегодняшней реальности нет", - резюмировал эксминистр.

"Израильская модель": предложения для Украины

22 мая издание The Wall Street Journal писало о возможности предоставления Украине гарантий безопасности типа "израильской модели".

Позже о готовности ввести такую модель для Украины заявлял президент США Джо Байден. Также он указывал, что вопрос вступления Украины в НАТО может быть рассмотрен только по окончании войны.

В США заявили, что гарантии безопасности для Украины по модели Израиля включают в себя различные виды военной помощи, чтобы страна "могла как защищать себя, так и сдерживать будущую агрессию".

В Украине же заявили, что нас устроит любая модель гарантий безопасности, которая не является альтернативой членству в НАТО.

"Израильская модель" гарантий безопасности: что это

Израиль не является членом НАТО и Соединенные Штаты не обязаны приходить на помощь стране по договору. Но в течение десятилетий Израиль поддерживает особые отношения с США как самый устойчивый партнер Вашингтона на Ближнем Востоке, а также является крупнейшим совокупным получателем иностранной помощи США со Второй мировой войны.

Помощь США Израилю изложена в 10-летних соглашениях, и последняя из них обязывает Вашингтон оказать военную помощь на сумму $38 млрд в период с 2019-го по 2028 год.