Слухи о возможном нападении из Беларуси нужны чтобы посеять панику среди украинцев, - Подоляк

Информация о возможном нападении Беларуси на Украину нужны России, чтобы посеять панику среди украинцев. Об этом в своем Instagram сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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"Мне кажется, что вся эта информация(о возможном нападении Беларуси, - Delo.ua) нужна Российской Федерации, чтобы усилить панические настрои в Украине. Чтобы шли обстрелы крылатыми ракетами наших городов и параллельно шла информация о том, что якобы завтра будет идти какое-то наступление", - сказал Подоляк.

По его словам, ОП владеет информацией о том, что происходит на территории Беларуси и готов к любым сценариям.

Напомним, ранее Главное управление разведки заявило, что угроза вторжения белорусской армии на территорию Украины, с военной точки зрения, сохраняется. Однако прямое военное наступление из Беларуси маловероятно.

Отметим, на прошлой неделе президент Владимир Зеленский призвал граждан Беларуси не поддаваться на попытки России втянуть эту страну в ее войну против Украины.

Также из Беларуси в ночь на 25 июня по территории Украины был нанесен массированный ракетно-бомбовый удар. Обстрел напрямую связан с попытками кремлевских властей втянуть Беларусь в войну в Украине в качестве непосредственного участника, считают в ГУР МО.