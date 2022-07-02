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Слухи о возможном нападении из Беларуси нужны чтобы посеять панику среди украинцев, - Подоляк
Информация о возможном нападении Беларуси на Украину нужны России, чтобы посеять панику среди украинцев. Об этом в своем Instagram сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
"Мне кажется, что вся эта информация(о возможном нападении Беларуси, - Delo.ua) нужна Российской Федерации, чтобы усилить панические настрои в Украине. Чтобы шли обстрелы крылатыми ракетами наших городов и параллельно шла информация о том, что якобы завтра будет идти какое-то наступление", - сказал Подоляк.
По его словам, ОП владеет информацией о том, что происходит на территории Беларуси и готов к любым сценариям.
Напомним, ранее Главное управление разведки заявило, что угроза вторжения белорусской армии на территорию Украины, с военной точки зрения, сохраняется. Однако прямое военное наступление из Беларуси маловероятно.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отметим, на прошлой неделе президент Владимир Зеленский призвал граждан Беларуси не поддаваться на попытки России втянуть эту страну в ее войну против Украины.
Также из Беларуси в ночь на 25 июня по территории Украины был нанесен массированный ракетно-бомбовый удар. Обстрел напрямую связан с попытками кремлевских властей втянуть Беларусь в войну в Украине в качестве непосредственного участника, считают в ГУР МО.