Чутки про можливий напад з Білорусі потрібні, щоб посіяти паніку серед українців, - Подоляк

Інформація про можливий напад Білорусі на Україну потрібна Росії, щоб посіяти паніку серед українців. Про це у своєму Instagram повідомив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Мені здається, що вся ця інформація (про можливий напад Білорусі, - Delo.ua) потрібна Російській Федерації, щоб посилити панічні настрої в Україні. Щоб точилися обстріли крилатими ракетами наших міст і паралельно йшла інформація про те, що нібито завтра йтиме якесь наступ", - сказав Подоляк.

За його словами, ВП володіє інформацією про те, що відбувається на території Білорусі і готове до будь-яких сценаріїв.

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки заявило, що загроза вторгнення білоруської армії на територію України, з військової точки зору, зберігається. Проте прямий військовий наступ із Білорусі малоймовірний.

Зазначимо, минулого тижня президент Володимир Зеленський закликав громадян Білорусі не піддаватися на спроби Росії втягнути цю країну до її війни проти України.

Також з Білорусі в ніч на 25 червня територією України було завдано масований ракетно-бомбовий удар. Обстріл безпосередньо пов'язаний зі спробами кремлівської влади втягнути Білорусь у війну в Україні як безпосередній учасник, вважають у ГУР МО.