США анонсировали новый пакет военной помощи для Украины

Соединенные Штаты планируют объявить о предоставлении Украине нового пакета вооружений. Министерство обороны ожидает, что еще один транш будет объявлен в начале следующей недели.

Об этом сообщает Politico.

Издание отмечает, что пока точно не известно, что в него войдет. Скорее всего, пакет будет включать оружие, необходимое для усиления контрнаступления украинских военных.

В США пока не видят значительных успехов в контрнаступлении Украины, которое началось значительно позже, чем планировалось из-за задержек со снабжением западной техники. В свою очередь, это позволило россиянам подготовиться и значительно укрепить свои позиции, что значительно усложняет продвижение ВСУ.

Последний пакет военной помощи для Украины от администрации Байдена составил 400 миллионов долларов. В него вошла дополнительная противовоздушная оборона, артиллерия и другие боеприпасы, а также бронетехника и противотанковое оружие.

Издание пишет, что украинские военные наконец-то начали получать американские системы борьбы с беспилотниками "Vampire", которые были анонсированы в предыдущих пакетах. Это ракетная установка с лазерной наводкой, которую можно быстро установить на кузов грузовика, что даст на линии фронта небольшую мобильную систему ПВО, которая потенциально может помочь защитить пехоту.

Кроме того, украинские силы ожидают прибытия основного боевого танка армии США M1 Abrams, который должен быть доставлен на фронт в начале сентября и поможет пробить оборонительные линии России.

Согласно сообщению, представители министерства обороны Америки ожидают, что контрнаступление будет продолжаться, по крайней мере, до осени и, возможно, до зимы.

Несмотря на медленные темпы продвижения украинских военных, которые могут измеряться в сотнях метров, Силы обороны с начала контрнаступления смогли деоккупировать более 241 квадратного километра.

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