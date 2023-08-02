США анонсували новий пакет військової допомоги для України

Сполучені Штати планують оголосити про надання Україні нового пакету озброєнь. Міністерство оборони очікує, що ще один транш буде оголошено на початку наступного тижня.

Про це повідомляє Politico.

Видання зазначає, що поки точно не відомо, що до нього увійде. Скоріш за все, пакет включатиме зброю, необхідну для посилення контрнаступу українських військових.

У США поки не бачать значних успіхів у контрнаступі України, який почався значно пізніше, ніж планувалося через затримки із постачанням західної техніки. В свою чергу, це дало змогу росіянам підготуватися, та значно укріпити свої позиції, що значно ускладнює просування ЗСУ.

Останній пакет військової допомоги для України від адміністрації Байдена склав 400 мільйонів доларів. До нього увійшла додаткова протиповітряна оборона, артилерія та інші боєприпаси, а також бронетехнікау та протитанкова зброю.

Видання пише, що українські військові нарешті почали отримувати американські системи боротьби з безпілотниками "Vampire", які були анонсовані у попередніх пакетах. Це - ракетна установка з лазерним наведенням, яку можна швидко встановити на кузов вантажівки, що дасть на лінії фронту невелику мобільну систему ППО, яка потенційно може допомогти захистити піхоту.

Окрім того, українські сили чекають прибуття основного бойового танка армії США M1 Abrams, який повинен бути доставлений на фронт на початку вересня та допоможе пробити оборонні лінії Росії.

Згідно з повідомленням, представники міністерства оборони Америки очікують, що контрнаступ триватиме принаймні до осені та, можливо, до зими.

Попри повільні темпи просування українських військових, які можуть вимірюватися в сотнях метрів, Сили оборони з початку контрнаступу змогли деокупувати понад 241 квадратний кілометр.

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