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США готовят новый пакет военной помощи Украине на $275 миллионов
Соединенные Штаты готовятся послать Украине пакет военной помощи на сумму 275 миллионов долларов, который будет включать в себя новые возможности для борьбы с беспилотниками и усиления противовоздушной обороны.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что о новом пакете военной помощи может быть объявлено уже в пятницу, 9 декабря.
Подробности включенного оборудования для борьбы с беспилотниками и ПВО пока не разглашаются.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Ожидается, что Пентагон предоставит ракеты для пусковых установок высокомобильной артиллерийской ракетной системы HIMARS, 155-мм боеприпасы, военные машины Humvee и генераторы.
Содержимое и размер пакетов помощи могут изменяться, пока их не подпишет президент.
275 миллионов долларов будет покрыто Управлением президентского сокращения средств (PDA), которое позволяет Соединенным Штатам быстро передавать оборонные товары и услуги из запасов без одобрения Конгресса в ответ на чрезвычайную ситуацию.
В ноябре высокопоставленный чиновник Пентагона заявил, что усиление ракетных ударов России по Украине частично направлено на истощение запасов противовоздушной обороны Киева.
Чтобы противостоять этим атакам, Соединенные Штаты отправили в Украину сложные зенитные системы NASAMS, работающие уже несколько недель.
Пентагон заявил, что недавно предоставленные США системы противовоздушной обороны NASAMS сейчас имели 100% успех в Украине, перехватывая российские ракеты.
В общей сложности Соединенные Штаты выделили более 19,3 миллиарда долларов военной помощи Украине с начала правления администрации президента Джо Байдена.
Напомним, Министерство обороны США заключило контракт на сумму $1,2 млрд с Raytheon Technologies на производство для Украины шести систем противовоздушной обороны NASAMS.