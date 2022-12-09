США готовят новый пакет военной помощи Украине на $275 миллионов

Соединенные Штаты готовятся послать Украине пакет военной помощи на сумму 275 миллионов долларов, который будет включать в себя новые возможности для борьбы с беспилотниками и усиления противовоздушной обороны.

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Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что о новом пакете военной помощи может быть объявлено уже в пятницу, 9 декабря.

Подробности включенного оборудования для борьбы с беспилотниками и ПВО пока не разглашаются.

Ожидается, что Пентагон предоставит ракеты для пусковых установок высокомобильной артиллерийской ракетной системы HIMARS, 155-мм боеприпасы, военные машины Humvee и генераторы.

Содержимое и размер пакетов помощи могут изменяться, пока их не подпишет президент.

275 миллионов долларов будет покрыто Управлением президентского сокращения средств (PDA), которое позволяет Соединенным Штатам быстро передавать оборонные товары и услуги из запасов без одобрения Конгресса в ответ на чрезвычайную ситуацию.

В ноябре высокопоставленный чиновник Пентагона заявил, что усиление ракетных ударов России по Украине частично направлено на истощение запасов противовоздушной обороны Киева.

Чтобы противостоять этим атакам, Соединенные Штаты отправили в Украину сложные зенитные системы NASAMS, работающие уже несколько недель.

Пентагон заявил, что недавно предоставленные США системы противовоздушной обороны NASAMS сейчас имели 100% успех в Украине, перехватывая российские ракеты.

В общей сложности Соединенные Штаты выделили более 19,3 миллиарда долларов военной помощи Украине с начала правления администрации президента Джо Байдена.

Напомним, Министерство обороны США заключило контракт на сумму $1,2 млрд с Raytheon Technologies на производство для Украины шести систем противовоздушной обороны NASAMS.