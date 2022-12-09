США готують новий пакет військової допомоги Україні на $275 мільйонів

Сполучені Штати готуються надіслати Україні пакет військової допомоги на суму 275 мільйонів доларів, який включатиме нові можливості для боротьби з безпілотниками та посилення протиповітряної оборони.

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Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що про новий пакет військової допомоги може бути оголошено вже в п'ятницю, 9 грудня.

Подробиці включеного обладнання для боротьби з безпілотниками та ППО поки не розголошують.

Очікується, що Пентагон надасть ракети для пускових установок високомобільної артилерійської ракетної системи HIMARS,155-мм боєприпаси, військові машини Humvee і генератори.

Вміст і розмір пакетів допомоги можуть змінюватися, поки їх не підпише президент.

275 мільйонів доларів буде покрито Управлінням президентського скорочення коштів (PDA), яке дозволяє Сполученим Штатам швидко передавати оборонні товари та послуги зі запасів без схвалення Конгресу у відповідь на надзвичайну ситуацію.

У листопаді високопоставлений чиновник Пентагону заявив , що посилення ракетних ударів Росії по Україні частково спрямоване на виснаження запасів протиповітряної оборони Києва та досягнення панування в небі над країною.

Щоб протистояти цим атакам, Сполучені Штати відправили в Україну складні зенітні системи NASAMS, які працюють уже кілька тижнів.

Пентагон заявив, що нещодавно надані США системи протиповітряної оборони NASAMS наразі мали 100% успіх в Україні, перехоплюючи російські ракети.

Загалом Сполучені Штати виділили понад 19,3 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні з початку правління адміністрації президента Джо Байдена.

Нагадаємо, Міністерство оборони США уклало контракт на суму $1,2 млрд з Raytheon Technologies на виробництво для України шести систем протиповітряної оборони NASAMS.