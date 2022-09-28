США и ЕС готовят новые санкции против России на фоне ядерного шантажа РФ - СМИ

После того, как российский лидер Владимир Путин угрожал, что Россия может применить ядерное оружие "при угрозе своей территориальной целостности", США и Европейский Союз решили ввести новые санкции против страны-агрессора.

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Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Брюсселе.

Европейская комиссия, вероятно, предложит новые ограничения на импорт и экспорт в/из России, включая запрет на импорт некоторых российских алмазов. В санкционный список могут попасть новые российские чиновники и коллаборанты, поддержавшие агрессора в Украине.

В свою очередь, администрация американского президента Джозефа Байдена готовит новый пакет санкций, с целью укрепить экономическую блокаду России. По словам официальных лиц США, потенциальные цели включают в себя связанные с правительством российские финансовые учреждения, критически важные для экономики страны.

Под новые санкции США могут попасть Российское агентство страхования вкладов, которое должно защищать банковские счета россиян, и Национальная система платежных карт "Мир. США подозревают, что Москва использует эти учреждения во избежание санкций Запада в отношении ее банковской системы, заявили источники The Wall Street Journal .

Белый дом также рассматривает возможность отключения от системы SWIFT еще нескольких российских банков, а также расширение количества товаров, экспорт которых в Россию запрещен, и введение санкций против нескольких российских компаний.

Окончательное решение о том, какие организации и товары попадут под санкции США, еще не принято, поскольку Министерство финансов и другие агентства, вовлеченные в этот процесс, все еще готовят свои предложения.

Ранее США уже предупреждали о "катастрофических" последствиях для России при применении ядерного оружия.

Также Вашингтон планирует ввести новые санкции против РФ за проведение так называемых "референдумов" на оккупированных территориях. Президент Байден заявил, что США никогда не признает аннексию территорий Украины Россией и пообещал новые санкции против РФ.