США та ЄС готують нові санкції проти Росії на тлі ядерного шантажу РФ - ЗМІ

Після того як російський лідер Володимир Путін погрожував, що Росія може застосувати ядерну зброю "при загрозі своєї територіальної цілісності", США та Європейський Союз вирішили запровадити нові санкції проти країни-агресора.

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Про це повідомляє видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела в Брюсселі.

Європейська комісія, ймовірно, запропонує нові обмеження на імпорт та експорт до/з Росії, включаючи заборону на імпорт деяких російських алмазів. В санкційний список можуть потрапити нові російські чиновники і колаборанти, що підтримали агресора в Україні.

В свою чергу адміністрація американського президента Джозефа Байдена готує новий пакет санкцій, з метою зміцнити економічну блокаду Росії. За словами офіційних осіб США, потенційні цілі включають пов’язані з урядом російські фінансові установи, критично важливі для економіки країни.

Під нові санкцій США можуть потрапити Російське агентство страхування вкладів, яке має захищати банківські рахунки росіян, і Національна систему платіжних карток "Мир". США підозрюють, що Москва використовує ці установи, щоб уникнути санкцій Заходу щодо її банківської системи, заявили джерела The Wall Street Journal.

Білий дім також розглядає можливість відключення від системи SWIFT ще кількох російських банків, а також розширення кількості товарів, експорт яких до Росії заборонений, та запровадження санкцій проти кількох російських компаній.

Остаточне рішення про те, які організації та товари потраплять під санкції США, ще не прийнято, оскільки Міністерство фінансів та інші агентства, залучені до цього процесу, все ще готують свої пропозиції.

Раніше США вже попереджали про "катастрофічні" наслідки для Росії при застосуванні ядерної зброї.

Також Вашингтон планує запровадити нові санкції проти РФ за проведення так званих "референдумів" на окупованих територіях. Президент Байден особиство заявив, що США ніколи не визнає анексію територій України Росією та пообіцяв нові санкції проти РФ.