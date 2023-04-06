США отправляют Украине экспериментальное оружие для борьбы с дронами, – СМИ

США предоставят Украине экспериментальное оружие для борьбы с беспилотниками, чтобы помочь ВСУ уничтожать иранские аппараты. Об этом сообщает Defence One со ссылкой на представителей правительственной компании SAIC.

Отмечается, что в январе армия США провела конкурс для закупки системы по борьбе с дронами-камикадзе Shahed-136. SAIC, участвовавшая в нем, претендует на отправку десяти единиц оружия в Украину.

Представители армии и еще один участник испытаний, компания Invariant Systems, не подтвердили, что должны были поставлять оружие Украине, но указали на другие детали, подтверждающие заявления SAIC.

В документах, предоставленных армией, указано, что целью испытаний, проведенных в январе, было уничтожение беспилотников третьего класса, то есть дронов, вес которых превышает 55 фунтов (около 25 кг). Иранский Shahed-136 весит около 440 фунтов (около 200 кг).

Также в договорном документе говорится, что проект-победитель должен быть готов к отправке в страны-партнеры в течение 30-90 дней после заключения контракта.

Defence One указывает, что примерно столько же времени прошло между январскими испытаниями и апрельскими новостями об отправке систем в Украину.

6 апреля США объявили о выделении нового пакета помощи Украине на сумму 2,6 млрд долларов. Среди прочего речь шла о 10 мобильных ракетных комплексах с лазерным наведением c-UAS. По данным Defence One, речь идет о том же экспериментальном оружии.

Во время январских испытаний SAIC использовала ракеты с лазерной наводкой APKWS BAE. Они достигли 100-процентного показателя меткости и стоят менее 30 тыс. долларов за штуку, поэтому они дешевле, чем украинские ракеты противовоздушной обороны.

Журналисты отмечают, что ВСУ сбили много беспилотники иранского производства, которые стоили около 20 тыс. долларов за штуку, однако иногда были вынуждены использовать для этого ракеты противовоздушной обороны стоимостью 500 тыс. долларов.