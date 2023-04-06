США відправляють Україні експериментальне озброєння для боротьби з дронами, – ЗМІ

США нададуть Україні експериментальну зброю для боротьби з безпілотниками, щоб допомогти ЗСУ знищувати іранські апарати. Про це повідомляє Defence One із посиланням на представників урядової компанії SAIC.

Зазначається, що в січні армія США провела конкурс для закупівлі системи з боротьби з дронами-камікадзе Shahed-136. SAIC, яка брала участь у ньому, претендує на відправку десяти одиниць зброї в Україну.

Представники армії та ще один учасник випробувань, компанія Invariant Systems, не підтвердили, що що мали поставляти зброю Україні, але вказали на інші деталі, які підтверджують заяви SAIC.

У документах, наданих армією, зазначено, що метою випробувань, проведених у січні, було знищення безпілотників третього класу, тобто дронів, вага яких перевищує 55 фунтів (близько 25 кг). Іранський Shahed-136 важить близько 440 фунтів (майже 200 кг).

Також у договірному документі йдеться, що проєкт-переможець має бути готовий до відправлення до країн-партнерів протягом 30-90 днів після укладення контракту.

Defence One указує, приблизно стільки ж часу пройшло між січневими випробуваннями та квітневими новинами про відправлення систем в Україну.

6 квітня США оголосили про виділення нового пакета допомоги Україні на суму 2,6 млрд доларів. Серед іншого йшлося про 10 мобільних ракетних комплексів із лазерним наведенням c-UAS. За даними Defence One, ідеться про ту саму експериментальну зброю.

Під час січневих випробувань SAIC використовувала ракети з лазерним наведенням APKWS BAE. Вони досягли 100-відсоткового показника влучності й коштують менше 30 тис. доларів за штуку, тому вони дешевші, ніж українські ракети протиповітряної оборони.

Журналісти зауважують, що ЗСУ збили багато безпілотників іранського виробництва, які коштували близько 20 тис. доларів за штуку, однак інколи були вимушені використовувати для цього ракети протиповітряної оборони вартістю 500 тис. доларів.