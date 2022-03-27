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США выделят Украине дополнительные $100 млн на усиление безопасности
США предоставят дополнительные $100 млн на обеспечение безопасности границ, поддержание правоохранительных функций и защиту критически важной инфраструктуры.
Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
"США предоставят дополнительные 100 миллионов долларов в виде помощи гражданскому населению, включая бронетехнику и оборудование, украинской государственной пограничной службе и национальной полиции, которые находятся на передовой, спасая жертв и защищая мирных жителей от жестокого нападения Путина", - отметил Блинкен.
Как отмечают в Госдепе, "увеличенное финансирование продолжит стабильный поток средств индивидуальной защиты, полевого снаряжения, тактического оборудования, медицинских средств, бронетехники и средств связи для Государственной пограничной службы Украины и Национальной полиции Украины".Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, президент США Джозеф Байден подписал закон, который, помимо всего прочего, предусматривает, что Украине выделят 13,6 миллиарда долларов помощи.
При этом Соединенные Штаты Америки поставили в Украину первые партии военной помощи из пакета на 800 миллионов долларов.