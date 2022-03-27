США выделят Украине дополнительные $100 млн на усиление безопасности

США предоставят дополнительные $100 млн на обеспечение безопасности границ, поддержание правоохранительных функций и защиту критически важной инфраструктуры.

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Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"США предоставят дополнительные 100 миллионов долларов в виде помощи гражданскому населению, включая бронетехнику и оборудование, украинской государственной пограничной службе и национальной полиции, которые находятся на передовой, спасая жертв и защищая мирных жителей от жестокого нападения Путина", - отметил Блинкен.

The U.S. will provide an additional $100 million in civilian security assistance, including armored vehicles and equipment to the Ukrainian State Border Guards and National Police, who are on the front lines rescuing victims and protecting civilians from Putin’s brutal assault. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 26, 2022

Как отмечают в Госдепе, "увеличенное финансирование продолжит стабильный поток средств индивидуальной защиты, полевого снаряжения, тактического оборудования, медицинских средств, бронетехники и средств связи для Государственной пограничной службы Украины и Национальной полиции Украины".

Напомним, президент США Джозеф Байден подписал закон, который, помимо всего прочего, предусматривает, что Украине выделят 13,6 миллиарда долларов помощи.

При этом Соединенные Штаты Америки поставили в Украину первые партии военной помощи из пакета на 800 миллионов долларов.