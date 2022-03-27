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Политика
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США выделят Украине дополнительные $100 млн на усиление безопасности

США выделят Украине дополнительные $100 млн на усиление безопасности
Государственный секретарь США Энтони Блинкен

США предоставят дополнительные $100 млн на обеспечение безопасности границ, поддержание правоохранительных функций и защиту критически важной инфраструктуры.

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Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"США предоставят дополнительные 100 миллионов долларов в виде помощи гражданскому населению, включая бронетехнику и оборудование, украинской государственной пограничной службе и национальной полиции, которые находятся на передовой, спасая жертв и защищая мирных жителей от жестокого нападения Путина", - отметил Блинкен.

Как отмечают в Госдепе, "увеличенное финансирование продолжит стабильный поток средств индивидуальной защиты, полевого снаряжения, тактического оборудования, медицинских средств, бронетехники и средств связи для Государственной пограничной службы Украины и Национальной полиции Украины".

Напомним, президент США Джозеф Байден подписал закон, который, помимо всего прочего, предусматривает, что Украине выделят 13,6 миллиарда долларов помощи.

При этом Соединенные Штаты Америки поставили в Украину первые партии военной помощи из пакета на 800 миллионов долларов.

Автор:
Светлана Манько