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США виділять Україні додаткові $100 млн на посилення безпеки
США нададуть додаткові $100 млн на забезпечення безпеки кордонів, підтримку правоохоронних функцій та захист критично важливої інфраструктури.
Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.
"США нададуть додаткові 100 мільйонів доларів у вигляді допомоги цивільному населенню, включаючи бронетехніку та обладнання, українській державній прикордонній службі та національній поліції, які перебувають на передовій, рятуючи жертв та захищаючи мирних жителів від жорстокого нападу Путіна", - зазначив Блінкен.
Як зазначають у Держдепі, "збільшене фінансування продовжить стабільний потік засобів індивідуального захисту, польового спорядження, тактичного обладнання, медичних засобів, бронетехніки та засобів зв'язку для Державної прикордонної служби України та Національної поліції України".Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, президент США Джозеф Байден підписав закон, який, окрім іншого, передбачає, що Україні виділять 13,6 мільярда доларів допомоги.
При цьому Сполучені Штати Америки поставили в Україну перші партії військової допомоги із пакета на 800 мільйонів доларів.