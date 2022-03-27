США виділять Україні додаткові $100 млн на посилення безпеки

США нададуть додаткові $100 млн на забезпечення безпеки кордонів, підтримку правоохоронних функцій та захист критично важливої інфраструктури.

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Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

"США нададуть додаткові 100 мільйонів доларів у вигляді допомоги цивільному населенню, включаючи бронетехніку та обладнання, українській державній прикордонній службі та національній поліції, які перебувають на передовій, рятуючи жертв та захищаючи мирних жителів від жорстокого нападу Путіна", - зазначив Блінкен.

The U.S. will provide an additional $100 million in civilian security assistance, including armored vehicles and equipment to the Ukrainian State Border Guards and National Police, who are on the front lines rescuing victims and protecting civilians from Putin’s brutal assault. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 26, 2022

Як зазначають у Держдепі, "збільшене фінансування продовжить стабільний потік засобів індивідуального захисту, польового спорядження, тактичного обладнання, медичних засобів, бронетехніки та засобів зв'язку для Державної прикордонної служби України та Національної поліції України".

Нагадаємо, президент США Джозеф Байден підписав закон, який, окрім іншого, передбачає, що Україні виділять 13,6 мільярда доларів допомоги.

При цьому Сполучені Штати Америки поставили в Україну перші партії військової допомоги із пакета на 800 мільйонів доларів.