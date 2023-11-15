США выделяют $1 млн на расследование военных преступлений РФ против Украины

США предоставит $1 млн Международному центру по преследованию агрессии РФ в Украине для помощи в расследовании военных преступлений.

Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.

"Поскольку Россия продолжает откровенно нарушать международное право, а война президента Путина против Украины продолжает приносить чрезвычайные страдания, Соединенные Штаты остаются сосредоточенными на сотрудничестве с Украиной и международным сообществом, чтобы привлечь к ответственности виновных в международных преступлениях, совершенных в Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках непреклонной преданности территориальной целостности и суверенитету Украины, а также содействию полному правосудию и ответственности за международные преступления против Украины и ее народа, Государственный департамент США предоставит 1 миллион долларов США Международному центру по преследованию преступлений агрессии против Украины (ICPA), который был создана в Гааге при Евроюсте при поддержке Европейской Комиссии.

ICPA будет способствовать расследованию агрессионной войны России, обеспечивая площадку для сотрудничества Украины и стран-партнеров в создании важнейших доказательств для предстоящего судебного преследования.

"Прокуроры из разных правовых систем, включая нашу собственную, уже работают вместе в ICPA, чтобы получать ключевые доказательства и обмениваться ими, а также проводить надежные и независимые расследования", - подчеркнули в Госдепартаменте США.

США поощряют другие страны поддержать ICPA и содействовать международным усилиям по обеспечению справедливости для Украины и ответственности за агрессивную войну России.

Напомним, 3 июля в Гааге открыли Международный офис по расследованию вторжения РФ в Украину, что станет первым шагом к возможному трибуналу над руководством страны-агрессорки РФ.

А 14 сентября в столице Украины открыли полевой офис Международного уголовного суда (МКС). Киевский офис является крупнейшим представительством этой организации за пределами Гааги.