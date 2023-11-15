США виділяють $1 млн на розслідування воєнних злочинів РФ проти України

США нададуть $1 млн Міжнародному центру з переслідування агресії РФ в Україні для допомоги у розслідуванні воєнних злочинів.

Про це йдеться у заяві Держдепартаменту США.

"Оскільки Росія продовжує відверто порушувати міжнародне право, а війна президента Путіна проти України продовжує приносити надзвичайні страждання, Сполучені Штати залишаються зосередженими на співпраці з Україною та міжнародним співтовариством, щоб притягнути до відповідальності винних у міжнародних злочинах, скоєних в Україні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у рамках непохитної відданості територіальній цілісності та суверенітету України, а також сприянню повному правосуддю та відповідальності за міжнародні злочини проти України та її народу, Державний департамент США надасть 1 мільйон доларів США Міжнародному центру з переслідування злочинів агресії проти України (ICPA), яка була створена в Гаазі при Євроюсті за підтримки Європейської Комісії.

ICPA сприятиме розслідуванню агресійної війни Росії, забезпечуючи майданчик для співпраці України та країн-партнерів у створенні найвагоміших доказів для майбутнього судового переслідування.

"Прокурори з різних правових систем, включно з нашою власною, вже працюють разом в ICPA, щоб отримувати ключові докази та обмінюватися ними, а також проводити надійні та незалежні розслідування", - підкреслили в Держдепартаменті США.

Також США заохочують інші країни підтримати ICPA та сприяти міжнародним зусиллям із забезпечення справедливості для України та відповідальності за агресивну війну Росії.

Нагадаємо, 3 липня в Гаазі відкрили Міжнародний офіс із розслідування вторгнення РФ в Україну, що стане першим кроком до можливого трибуналу над керівництвом країни-агресорки РФ.

А 14 вересня в столиці України відкрили польовий офіс Міжнародного кримінального суду (МКС). Київський офіс є найбільшим представництвом цієї організації за межами Гааги.