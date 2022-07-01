США заблокировали траст стоимостью более $1 млрд, связанный с приближенным к Путину олигархом

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США направило уведомление о заблокированной собственности фонда Heritage Trust, который принадлежит приближенному к президенту РФ Владимиру Путину российскому олигару Сулейману Керимову.

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Об этом сообщила пресс-служба Управления.

Heritage Trust подпадает под действие тех же санкций, что и Керимов. По состоянию на 30 июня 2022 года Heritage Trust владеет активами на сумму более 1 миллиарда долларов. Решение OFAC гарантирует, что эти активы останутся заблокированными, Керимов потеряет доступ к ним.

Американские физ- и юрлица больше не могут проводить какие либо транзакции с Heritage Trust, без спецразрешения от Управления по контролю за иностранными активами.

Напомним, Керимов давно фигурирует в санкционном списке США по обвинению в отмывании денег и его роли в российском правительстве. После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля, Керимов проводил встречи с Путиным.

Напомним, ранее Министерство финансов США вместе с Госдепартаментом объявили о введении санкций против физических лиц, организаций, секторов оборонной и технологической промышленности РФ. В частности, вводятся визовые ограничения против более 500 военнослужащих и чиновников РФ, которые имеют отношение к подавлению инакомыслия в России.