США заблокували траст вартістю понад $1 млрд, пов'язаний із наближеним до Путіна олігархом

Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США надіслало повідомлення про заблоковану власність фонду Heritage Trust, який належить наближеному до президента РФ Володимира Путіна російському олігару Сулейману Керимову.

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Про це повідомила пресслужба Управління.

Heritage Trust підпадає під дію тих самих санкцій, що і Керімов. Станом на 30 червня 2022 року Heritage Trust володіє активами на суму понад 1 мільярд доларів. Рішення OFAC гарантує, що ці активи залишаться заблокованими, Керімов втратить доступ до них.

Американські фіз- та юрособи більше не можуть проводити будь-які транзакції з Heritage Trust, без спецдозволу від Управління з контролю за іноземними активами.

Нагадаємо, Керімов давно фігурує в списку санкцій США за звинуваченням у відмиванні грошей і його ролі в російському уряді. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого Керімов проводив зустрічі з Путіним.

Нагадаємо, раніше Міністерство фінансів США разом із Держдепартаментом оголосили про введення санкцій проти фізичних осіб, організацій, секторів оборонної та технологічної промисловості РФ. Зокрема, запроваджуються візові обмеження проти понад 500 військовослужбовців та чиновників РФ, які стосуються придушення інакодумства в Росії.