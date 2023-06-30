Столтенберг останется на посту генсека НАТО, - СМИ

Действующий генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, скорее всего, останется на своем посту еще на год. Решения об этом должны обнародовать уже на следующей неделе.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на четыре ознакомленных источника.

Отмечается, что представитель США сказал, что продолжение каденции генсекретаря является "решенным делом".

Кроме того, высокопоставленный дипломат из Западной Европы также подтвердил это и отметил, что решение "будет официально оформлено на следующей неделе".

Высокопоставленные дипломат из Восточной Европы и чиновник НАТО также подтвердили наличие консенсуса в Альянсе о продлении полномочий Столтенберга.

Официально срок его полномочий истекает 30 сентября. Столтенберг занимает пост главы НАТО с 2014 года, и ему уже несколько раз продолжали полномочия.

Заметим, что лидеры стран НАТО склоняются к продлению срока полномочий Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря Альянса на фоне проблем с выбором преемника.

На должность рассматривали, в частности, премьер-министра Дании Мэтте Фредериксена и министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

Но Бен Уоллес заявил, что не станет новым генеральным секретарем НАТО, поскольку США хотят продлить полномочия нынешнего главы Альянса Йенса Столтенберга.