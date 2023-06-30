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Столтенберг залишиться на посаді генсека НАТО, - ЗМІ

Йенс Столтенберг. Фото: сайт НАТО
Йенс Столтенберг. Фото: сайт НАТО

Чинний генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг, скоріше за все, залишиться на своїй посаді ще на рік. Рішення про це мають оприлюднити вже наступного тижня.

Про це повідомляє Politico з посиланням на чотири ознайомлені джерела.

Зазначається, що представник США сказав виданню, що продовження каденції генсекретаря є "вирішеною справою". 

Крім того, високопоставлений дипломат із Західної Європи також підтвердив це й зазначив, що рішення "буде офіційно оформлено наступного тижня".

 Високопоставлені дипломат зі Східної Європи й чиновник НАТО також підтвердили виданню наявність консенсусу в Альянсі щодо продовження повноважень Столтенберга.

Офіційно термін його повноважень має закінчитися 30 вересня. Столтенберґ обіймає посаду голови НАТО із 2014 року, і йому вже кілька разів продовжували повноваження.

Зауважимо, лідери країн НАТО схиляються до продовження терміну повноважень Єнса Столтенберга на посаді генерального секретаря Альянсу на тлі проблем з вибором наступника.

На посаду розглядали, зокрема, прем’єр-міністра Данії Метте Фредеріксена й міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса.

Але Бен Воллес заявив, що не стане новим генеральним секретарем НАТО, оскільки США хочуть продовжити повноваження нинішнього очільника Альянсу Єнса Столтенберга.

Автор:
Світлана Манько