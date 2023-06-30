Столтенберг залишиться на посаді генсека НАТО, - ЗМІ

Чинний генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг, скоріше за все, залишиться на своїй посаді ще на рік. Рішення про це мають оприлюднити вже наступного тижня.

Про це повідомляє Politico з посиланням на чотири ознайомлені джерела.

Зазначається, що представник США сказав виданню, що продовження каденції генсекретаря є "вирішеною справою".

Крім того, високопоставлений дипломат із Західної Європи також підтвердив це й зазначив, що рішення "буде офіційно оформлено наступного тижня".

Високопоставлені дипломат зі Східної Європи й чиновник НАТО також підтвердили виданню наявність консенсусу в Альянсі щодо продовження повноважень Столтенберга.

Офіційно термін його повноважень має закінчитися 30 вересня. Столтенберґ обіймає посаду голови НАТО із 2014 року, і йому вже кілька разів продовжували повноваження.

Зауважимо, лідери країн НАТО схиляються до продовження терміну повноважень Єнса Столтенберга на посаді генерального секретаря Альянсу на тлі проблем з вибором наступника.

На посаду розглядали, зокрема, прем’єр-міністра Данії Метте Фредеріксена й міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса.

Але Бен Воллес заявив, що не стане новим генеральним секретарем НАТО, оскільки США хочуть продовжити повноваження нинішнього очільника Альянсу Єнса Столтенберга.