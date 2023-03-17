Страны ЕС подпишут соглашение о совместной закупке боеприпасов для Украины 20 марта, - СМИ

В понедельник, 20 марта, несколько стран Евросоюза подпишут соглашение о совместной закупке артиллерийских снарядов для Украины. Речь идет о боеприпасах калибра 155 миллиметров, необходимых Киеву для борьбы против российской агрессии.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновника ЕС.

По словам официальных лиц, соглашение будет подписано на полях встречи министров иностранных дел и обороны ЕС в Брюсселе в понедельник. Проинформированный чиновник уверен, что соглашение соберет "много подписей", однако сколько стран присоединятся к инициативе - доподлинно неизвестно.

"Совместная инициатива по закупке боеприпасов станет важным шагом на пути к интеграции в ЕС, поскольку оборонные закупки в значительной степени являются прерогативой национальных правительств блока", - отмечает Reuters.

По словам дипломатов, послы стран-членов ЕС встретятся в воскресенье, 19 марта, чтобы доработать детали совместного плана перед подписанием соглашения в понедельник.

В то же время представители ЕС отмечают, что пройдет как минимум несколько месяцев, прежде чем боеприпасы, заказанные в рамках совместной закупки, поступят в Украину.

"Украина определила поставки 155-мм снарядов как острую необходимость, поскольку она втянута в ожесточенную войну на истощение с российскими войсками, в которой обе стороны ежедневно производят тысячи артиллерийских выстрелов", - пишет Reuters.

Напомним, 8 марта страны ЕС пришли к консенсусу относительно ускоренной поставки и закупки артснарядов, чтобы помочь Украине. План, разработанный главой МИД ЕС Жозепом Борреллем, предусматривает, что страны ЕС, которые отправят свои боеприпасы в Киев, получат финансовую компенсацию в 1 млрд евро.