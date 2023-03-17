Країни ЄС підпишуть угоду про спільну закупівлю боєприпасів для України 20 березня, - ЗМІ

У понеділок, 20 березня, декілька країн Євросоюзу підпишуть угоду про спільну закупівлю артилерійських снарядів для України. Йдеться про боєприпаси калібру 155 міліметрів, які необхідні Києву для боротьби проти російської агресії.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопосадовця ЄС.

За словами офіційних осіб, договір буде підписано на полях зустрічі міністрів закордонних справ та оборони ЄС у Брюсселі у понеділок. Поінформований чиновник упевнений, що угода назбирає "багато підписів", однак скільки країн долучаться до ініціативи - достеменно невідомо.

"Спільна ініціатива із закупівлі боєприпасів стане важливим кроком на шляху до інтеграції у ЄС, оскільки оборонні закупівлі значною мірою є прерогативою національних урядів блоку", - зазначає Reuters.

За словами дипломатів, посли країн-членів ЄС зустрінуться у неділю, 19 березня, щоб допрацювати деталі спільного плану перед підписанням угоди у понеділок.

Водночас, представники ЄС наголошують, що мине як мінімум декілька місяців, перш ніж боєприпаси, замовлені у рамках спільної закупівлі, надійдуть в Україну.

"Україна визначила поставки 155-мм снарядів як гостру необхідність, оскільки вона втягнута у запеклу війну на виснаження із російськими військами, у якій обидві сторони щодня роблять тисячі артилерійських пострілів", - пише Reuters.

Нагадаємо, 8 березня країни ЄС дійшли консенсусу щодо прискореного постачання та закупки артснарядів, щоб допомогти Україні. План, розроблений главою МЗС ЄС Жозепом Борреллем передбачає, що країни ЄС, які відправлять свої боєприпаси до Києва, отримають фінансову компенсацію в 1 млрд євро.