Швеция сделала "важные шаги" для удовлетворения требований Турции, — генсек НАТО Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Швецию в понедельник, 13 июня, заявил, что Швеция "предприняла важные шаги" для удовлетворения требований Турции об одобрении заявки Стокгольма на членство в альянсе. Об этом сообщает Reuters.

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"Я приветствую тот факт, что Швеция уже начала изменять свое антитеррористическое законодательство и что Швеция обеспечит, чтобы правовая база для экспорта вооружений отражала будущий статус члена НАТО с новыми обязательствами перед союзниками", — сказал Столтенберг.

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон уточнил, что страна изменила свои законы о борьбе с терроризмом и находится в процессе дальнейшего ужесточения.

Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в альянс в мае в ответ на вторжение России в Украину. Однако Турция (член альянса) отказалась поддержать вступление этих стран в НАТО, заявив, что, в частности, Швеция " поддерживает курдских боев". Кроме того, Анкара возмутилась решением Стокгольма отозвать лицензии на экспорт оружия в Турцию.