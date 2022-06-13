Швеція зробила "важливі кроки" для задоволення вимог Туреччини, - генсек НАТО Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до Швеції в понеділок, 13 червня, заявив, що Швеція "зробила важливі кроки" для задоволення вимог Туреччини щодо схвалення заявки Стокгольма на членство в альянсі. Про це повідомляє Reuters.

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"Я вітаю той факт, що Швеція вже почала змінювати своє антитерористичне законодавство і Швеція забезпечить, щоб правова база для експорту озброєнь відображала майбутній статус члена НАТО з новими зобов'язаннями перед союзниками", - сказав Столтенберг.

Прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон уточнив, що країна змінила свої закони про боротьбу з тероризмом та перебуває у процесі подальшого посилення.

Швеція та Фінляндія подали заявку на вступ до альянсу у травні у відповідь на вторгнення Росії в Україну. Проте Туреччина (член альянсу) відмовилася підтримати вступ цих країн до НАТО, заявивши, що, зокрема, Швеція "підтримує курдські бої". Окрім того, Анкара обурилася рішенням Стокгольму відкликати ліцензії на експорт зброї до Туреччини.