Швейцария нашла ответственного за передачу в Украину броневиков в обход ее запрета на реэкспорт

Швейцарское правительство считает ответственным за появление бронеавтомобиля Eagle производства швейцарской компании General Dynamics European Land Systems - Mowag GmbH в зоне боевых действий в Украине бывшего управляющего директора немецкой компании, экспортировавшего такие машины в Украину без согласования Швейцарии.

Как говорится в сообщении Госсовета Швейцарии, Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) провел по этому поводу расследование, которое завершилось 12 июня.

Власти поясняют, что в 1990-х годах из Швейцарии в Данию было экспортировано 36 автомобилей Eagle I, а в 2013 году Дания экспортировала с согласия Швейцарии 27 из этих 36 машин немецкой частной компании.

Последняя подписала декларацию о нереэкспорте, обязавшись не передавать этих 27 Eagle I третьим лицам за границей без предварительного письменного согласия Швейцарии. В конце 2018 года владельцем этих броневиков стал бывший управляющий директор этой немецкой компании.

Однако выяснилось, что 11 автомобилей из этих 27 все же были экспортированы в Украину, причем с одобрения органов экспортного контроля Германии, но без запроса на разрешение Госсекретариата по экономическим вопросам Швейцарии.

Тот полагал, что ввиду демилитаризованного состояния автомобилей (снятия бронированного защитного кожуха и окон) и подтверждения такового Министерством обороны Германии декларация о нереэкспорте больше не актуальна.

В действительности же, настаивают швейцарские власти, демилитаризация броневиков в соответствии с немецким законодательством никак не влияет на применимость закона, запрещающего реэкспорт вооружений, что было доведено до виновника.

"Поскольку нарушение декларации о нереэкспорте было совершено бывшим управляющим директором, а не властями Германии, последствия должны быть направлены исключительно против первого", - отмечается в сообщении.

В итоге власти страны решили уже постфактум запретить реэкпорт военной техники экс-директором немецкой компании, поскольку "существует высокий риск его передачи нежелательному конечному получателю". Более того, швейцарской таможне поручено теперть блокировать любой экспорт для этого субъекта.

Напомним, что в конце марта в СМИ появилась информация о появлении Eagle I на фотографиях из прифронтовых городов Часов Яр и Авдеевка Донецкой области, что вызвало скандал ввиду запрета Швейцарией реэкспорта ее военной техники без ее разрешения.