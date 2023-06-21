Швейцарія знайшла відповідального за передачу в Україну броньовиків в обхід її заборони на реекспорт

Швейцарський уряд вважає відповідальним за появу бронеавтомобіля Eagle виробництва швейцарської компанії General Dynamics European Land Systems – Mowag GmbH у зоні бойових дій в Україні колишнього керуючого директора німецької компанії, який експортував такі машини до України без погодження Швейцарії.

Як йдеться у повідомленні Держради Швейцарії, Державний секретаріат з економічних питань (SECO) провів із цього приводу розслідування, яке завершилося 12 червня.

Влада пояснює, що у 1990-х роках зі Швейцарії до Данії було експортовано 36 автомобілів Eagle I, а у 2013 році Данія експортувала за згодою Швейцарії 27 із цих 36 машин німецькій приватній компанії.

Остання підписала декларацію про нереекспорт, зобов'язавшись не передавати ці 27 Eagle I третім особам за кордоном без попередньої письмової згоди Швейцарії. Наприкінці 2018 року власником цих броньовиків став колишній керуючий директор цієї німецької компанії.

Проте з'ясувалося, що 11 автомобілів із цих 27 все ж були експортовані в Україну, причому з отримання погодження органів експортного контролю Німеччини, але без надання навіть запиту на дозвіл до Держсекретаріату з економічних питань Швейцарії.

Чоловік вважав, що через демілітаризований стан автомобілів (зняття броньованого захисного кожуха і вікон) і підтвердження цього Міністерством оборони Німеччини декларація про нереекспорт більше не є актуальною.

Насправді ж, наполягає швейцарська влада, демілітаризація броневиків відповідно до німецького законодавства ніяк не впливає на застосування закону, що забороняє реекспорт озброєнь, що й було доведено до винуватця.

"Оскільки порушення декларації про нереекспорт було скоєно колишнім керуючим директором, а не владою Німеччини, наслідки мають бути спрямовані виключно проти першого", - наголошується в повідомленні.

У результаті влада країни вирішила вже постфактум заборонити реекпорт військової техніки екс-директором німецької компанії, оскільки "існує високий ризик його передачі небажаному кінцевому одержувачу". Більше того, швейцарській митниці доручено тепер блокувати будь-який експорт для цього суб'єкта.

Нагадаємо, що наприкінці березня у ЗМІ з'явилася інформація про появу Eagle I на фотографіях із прифронтових міст Часів Яр та Авдіївка Донецької області, що викликало скандал через заборону Швейцарією реекспорту її військової техніки без її погодження.