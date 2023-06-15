Зеленський закликав Швейцарію дозволити реекспорт зброї в Україну

Президент України Володимир Зеленський під час виступу у парламенті Швейцарії закликав дозволити реекспорт зброї в Україну, заявивши, що цей крок буде життєво важливим у боротьбі з російським вторгненням.

Про це пише Reuters.

Швейцарія має давню політику заборони будь-якій країні, яка купує швейцарську зброю, реекспортувати її сторонам у конфлікті. У листопаді минулого року країна також запровадила спеціальне швейцарське ембарго на боєприпаси, які надходять до Росії чи України.

"Я знаю, що в Швейцарії йде дискусія щодо експорту військової техніки для захисту та захисту України. Це було б життєво важливо. Нам потрібна зброя, щоб ми могли відновити мир в Україні", - сказав Зеленський.

Питання реекспорту зброї викликало широкі дебати в Швейцарії, якій довелося збалансувати свою зовнішньополітичну традицію нейтралітету, враховуючи занепокоєння своїх європейських сусідів і внутрішньої збройової промисловості.

Зеленский зазначив, що для України дуже важливо, щоб решта країн проявлала солідарність та постійно посилювала санкції, оскільки вони можуть допомогти припинити війну.

"Я хотів би запросити вас провести глобальний саміт миру. Ви можете взяти там провідну роль і можете залучити свій національний досвід. Ви можете принести свої ноу-хау та організувати такий саміт миру", - наголосив він.

Видання підкреслює, що дане звернення викликало напругу в швейцарському парламенті, а права Швейцарська народна партія (SVP) відкинула виступ і заявила, що він порушує нейтралітет країни.

Попри таку непохитну позицію парламенту, 7 червня сенат Швейцарії схвалив поправку до закону, яка дозволить цій нейтральній країні реекспортувати зброю.

Зауважимо, що верхня палата парламенту Швейцарії відхилила пропозицію Федеральної ради про створення робочої групи із забезпечення дотримання санкцій проти Росії та Білорусі, фактично відмовившись контролювати санкцій проти Росії.