Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в парламенте Швейцарии, призвал разрешить реэкспорт оружия в Украину, заявив, что этот шаг будет жизненно важным в борьбе с российским вторжением.

Об этом пишет Reuters.

Швейцария имеет давнюю политику запрета любой стране, покупающей швейцарское оружие, реэкспортировать ее сторонам в конфликте. В ноябре прошлого года страна также ввела специальное швейцарское эмбарго на боеприпасы, поступающие в Россию или Украину.

"Я знаю, что в Швейцарии идет дискуссия по поводу экспорта военной техники для защиты и защиты Украины. Это было бы жизненно важно. Нам нужно оружие, чтобы мы могли восстановить мир в Украине", - сказал Зеленский.

Вопрос о реэкспорте оружия вызвал широкие дебаты в Швейцарии, которой пришлось сбалансировать свою внешнеполитическую традицию нейтралитета, учитывая беспокойство своих европейских соседей и внутренней оружейной промышленности.

Зеленский отметил, что для Украины очень важно, чтобы остальные страны проявляли солидарность и постоянно усиливали санкции, поскольку они могут помочь прекратить войну.

"Я хотел бы пригласить вас провести глобальный саммит мира. Вы можете взять там ведущую роль и можете привлечь свой национальный опыт. Вы можете принести свои ноу-хау и организовать такой саммит мира", - подчеркнул он.

Издание подчеркивает, что данное обращение вызвало напряжение в швейцарском парламенте, а правая Швейцарская народная партия (SVP) отвергла выступление и заявила, что он нарушает нейтралитет страны.

Несмотря на столь непоколебимую позицию парламента, 7 июня сенат Швейцарии одобрил поправку к закону, которая позволит этой нейтральной стране реэкспортировать оружие.

Заметим, что верхняя палата парламента Швейцарии отклонила предложение Федерального совета по созданию рабочей группы по обеспечению соблюдения санкций против России и Беларуси, фактически отказавшись контролировать санкции против России.