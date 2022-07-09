"Тактика трусов": Ермак прокомментировал утренние обстрелы Кривого Рога и Харькова

Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал утренние обстрелы оккупантами Кривого Рога и Харькова. По его словам, бить по гражданской инфраструктуре – тактика трусов.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом Ермак написал в Telegram.

"Харьков, Кривой Рог. Очередной удар россиян по жилым кварталам наших городов, по мирным людям. К сожалению, погибла молодая девушка... Для россиян - это и есть поле боя. Тактика трусов - бить по жилым домам, школам, садам. они не могут победить на настоящем поле боя", – говорится в сообщении.

Он добавил, что вооруженные силы Украины наращивают мощность, Украина получает больше оружия и сделает все, чтобы было еще больше.

"Ведь мы должны изгнать эту нечисть из Украины", - добавил глава ОП.

Напомним, российские военные утром, 9 июля, нанесли ракетный удар по одному из жилых районов Харькова. В результате вражеского обстрела пострадали четыре человека.

В это же утро оккупанты из "Градов" обстреляли Ингулецкий район Кривого Рога, в результате чего есть раненые, один человек погиб.