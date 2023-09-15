Танки Abrams прибудут в Украину в ближайшее время - Данилов

Боевые танки Abrams, обещавшие предоставить Вооруженным силам Украины Соединенные Штаты Америки, в скором времени прибудут на территорию Украины.

Об этом в комментарии "Украинскому Радио" рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

По его словам, экипажи, которые будут оперировать этими военными машинами, уже успешно проходят необходимую учебу.

"Что касается поставок "абрамсов", самых тяжелых танков в мире, которые весят 80 тонн, то они в ближайшее время поступят в нашу страну. (…) В ближайшее время эти танки будут защищать нашу страну", - сообщил Данилов.

Кроме того, он добавил, что количество танков будет больше, чем ранее анонсировалось. Он сказал, что количество танков превысит один десяток, а соответствующие экипажи уже получают необходимую подготовку.

Всего Соединенные Штаты Америки планируют поставить Украине 31 танк M1 Abrams, соответствующий украинскому танковому батальону.

Обратим внимание, Abrams является основным боевым танком третьего поколения производства Соединенных Штатов.

Напомним, в августе Соединенные Штаты официально одобрили поставки в Украину первой партии танков Abrams. Как отмечал в мае министр обороны США Ллойд Остин, Америка делает все возможное, чтобы Украина получила танки в начале осени.

При этом Associated Press указывало, что на изготовление и отправку танков Abrams версии M1A2 могли бы уйти год или два. Поэтому Вашингтон решил отправить более старый вариант – M1A1, который можно доставить в зону боевых действий за восемь-десять месяцев.