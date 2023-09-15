Танки Abrams прибудуть до України найближчим часом - Данілов

Бойові танки Abrams, які обіцяли надати Збройним силам України Сполучені Штати Америки, незабаром прибудуть на територію України.

Про це у коментарі для "Українського Радіо" розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

За його словами, екіпажі, які будуть оперувати цими військовими машинами, вже успішно проходять необхідне навчання.

"Щодо постачання "абрамсів", найважчих танків у світі, які важать 80 тонн, то вони найближчим часом надійдуть до нашої країни. (…) Найближчим часом ці танки будуть боронити нашу країну", — повідомив Данілов.

Крім того, він додав, що кількість танків буде більшою, ніж раніше анонсувалося. Він сказав, що кількість танків перевищить один десяток, а відповідні екіпажі вже отримують необхідну підготовку.

Усього Сполучені Штати Америки планують поставити Україні 31 танк M1 Abrams, що відповідає українському танковому батальйону.

Зауважимо, Abrams є основним бойовим танком третього покоління виробництва Сполучених Штатів.

Нагадаємо, у серпні Сполучені Штати офіційно схвалили постачання Україні першої партії танків Abrams. Як зазначав у травні міністр оборони США Ллойд Остін, Америка робить все можливе, аби Україна отримала танки на початку осені.

При цьому, Associated Press вказувало, що на виготовлення та відправку танків Abrams версії M1A2 могли б піти рік або два. Тому Вашингтон вирішив відправити старіший варіант – M1A1, який можна доставити в зону бойових дій за вісім-десять місяців.