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"Третья мировая уже идет", - Даниил Гетманцев, глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
В интервью Delo.ua Даниил Гетманцев, глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассказал об информационных атаках на себя, своем отношении к войне с РФ и политическим планам некоторых публичных лиц, перспективах налоговой реформы в Украине и многом другом.
О публичных обвинениях
Когда вы в последний раз общались с Владимиром Сивковичем?
– Не помню. Вероятно, еще в конце нулевых, по законодательной работе в парламенте. Лет десять – пятнадцать не общался точно. Мы никогда и в жизни не были близки.
Вы лоббируете уменьшение налогообложения для лотерей в законопроекте 10101?Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
– Вы его читали? Откройте и почитайте. Там ни слова нет о ставках и налогообложении лотерей.
Обвинения, которые звучат в ваш адрес из разных источников - это очередная заказная компания против вас?
– Так, как и многие другие.
Кто платит?
- В этом случае – один из операторов азартных игр.
Так, исходя из заявлений Нины Южаниной, ей тоже?
– Это вопрос к ней. Но я бы советовал коллеге быть более разборчивой в заявлениях, которые ее просят озвучить, и в фактчекинге. Мне стыдно за то, к чему опустился человек, когда-то бывший главой налогового комитета.
Вы один из тех политиков, на кого многое заходит заказных компаний.
- Не умаляйте моих достижений. Я не один из… я впереди с большим отрывом. Я могу с уверенностью сказать, что моя деятельность породила самое большое количество врагов среди коррупционеров и уклоняющихся.
Не боитесь за свою жизнь, извините за откровенность, но дешевле было бы вас просто убрать?
– Я не имею права бояться, глядя на пацанов на нуле и в глаза своих детей. Но понимаю, что работать мне надо лучше, вычищать всю эту нечисть, что ворует даже в войну, плотнее, быстрее. Поэтому каждый очередной заказ не только льстит мне, но и дает толчок к дальнейшим действиям.
О войне и мировых конфликтах
Будет третья мировая?
– Многое говорит о том, что она уже идет.
За что?
- Как всегда – за мировое господство. Слышали ли Путина на этом религиозно-политическом сборище – соборе, где он говорил о русском мире из двух икон Спасителя в его же храме? Кстати, обратите внимание на название собора – Всемирный русский народный. Очевидно, что речь идет не о «мире» в значении «народ», а о «мире – всемирном». Это прямая претензия на всемирное господство.
Так вот Путин четко отметил, что россия борется против мирового господства – «неонацистов», «русофобов» и т.д. Но понятно, что в их парадигме нельзя бороться против чьего-то мирового господства, не борясь за свое. Но в более глобальном смысле – это противостояние не только о власти – это о перерождении, переустановке мира, его нормах, ценностях, правилах, это борьба между ортодоксальным архаизмом, стремящимся взять реванш и будущим, рвущий старые патриархальные скрепы. А мы на острие этой борьбы.
На Западе есть политики, считающие, что с Путиным нужно договариваться. Возможно ли это?
Нет. Какие бы чепухи не рассказывали россияне о переговорах сейчас и в прошлом. Для современной России вопрос постоянного расширения – это экзистенциальный вопрос, вопрос бытия и содержания существования. Как и вопрос врага. Не расширяясь, не консолидуясь перед врагом, который вроде бы хочет ее уничтожить, и не уничтожая других, она прекратится, потеряет смысл. Поэтому, безусловно, с ней невозможно договориться и бесспорно в случае, не дай Бог, своего успеха она не остановится в Украине. Вот писатель Виктор Ерофеев употребляет по отношению к Путину метафору «гопник». Большой гопник. Но гопник это не только Путин, это вся страна, весь народ-гопник, стоящий в темной подворотне, закрывая собой свет. Я рос в 90-е и знаю это ощущение. Тебе невыносимо хочется убежать или договориться. Но ты знаешь, что другого выхода, чем стоять, сопротивляться и держать удар у тебя нет. Любые «договоренности» – ухудшают твое положение или уничтожают тебя. Любые договоренности с гопником – только в пользу гопника. Чтобы дать время зализать раны и прийти с друзьями или кастетом.
Однако если ты удержишь удар, дашь отпор, выдержишь, через долгое время ты увидишь того же гопника пьяным под забором, и поймешь, что победил. Победил тогда еще, в подворотне, потому что устоял и дал отпор.
Мы победим?
– Бесспорно. Ментально мы уже победили, мы свершились. А если говорить о военной победе, то ответ – тоже да. Однако путь к победе будет трудным и длинным. И на нем будет много поражений и потерь. Поймите, Украина не просто сломала концепцию «триединого народа» путина, она стала первым за всю его политическую историю большим поражением. Гопник получил по зубам и хочет возмездия. Поэтому битва будет тяжелой и долгой, но мы обязательно победим.
И здесь совершенно понятно почему. Победим, потому что добро всегда побеждает зло в долгую. Потому что за спиной у нас сильные союзники. Потому что мы сами уже достаточно сильны. Потому что у нас крепкий, мощный, мужественный, молодой Президент. И потому что мы соперничаем за общечеловеческие цивилизационные ценности: достоинство, свободу, верховенство права.
Ирония в том, что на международном уровне страна-агрессор пытается насаждать нарратив о том, что как раз они за это воюют.
– Они воюют за вольницу. Вольницу гопника. Или "беспредел сильного". А в нашем, европейском измерении свобода производна от достоинства. Достоинство – это признание за каждым человеком качеств (прав), таких, которые ты признаешь за собой, и уважение к ним. Свобода ограничивается достоинством, иначе она превращается в произвол. А верховенство права – это то, что обеспечивает единственно возможный механизм защиты и достоинства и свободы.
Андрей Ермак заявил, что мы прошли уже 70% пути к победе. Вы согласны с этой оценкой?
- Самые трудные испытания точно позади. И мы все вместе достойно их прошли, укрепились, состоялись. И сегодня самое плохое, что может произойти и с нами и с нашими партнерами – это усталость. Усталость от войны может перечеркнуть все наши усилия и все наши потери. Мы не имеем права подвергнуться этому состоянию. Иначе все бесполезно. Должны собрать волю в кулак идти дальше, когда учила мать: «через не могу». Помните, что самые темные сумерки – перед рассветом.
Об инициативах по реформированию Украины
Поговорим о налоговой реформе, будет ли реформа 10-10-10?
Нет.
Какую-то другую налоговую реформу стоит ожидать?
Да, но уже после войны. Мы приведем наше налоговое законодательство в полное соответствие с законодательством ЕС. Это касается всех главных налогов. Ну, например, наверное, откажемся от блокирования налоговых накладных, но введем европейские механизмы контроля, которые будут не менее жесткими и точно не позволят злоупотребление НДС. И так по другим налогам.
Что, по вашему мнению, делать с коррупцией? Как Украине наконец-то преодолеть или хотя бы взять под контроль?
– Простите, с чьей? С Президента? С моей? Каждый должен начинать с себя. Президент не только никакого отношения к коррупции не имеет. Он жестко и однозначно реагирует на коррупцию, пресекая ее. Я точно это знаю. Я вижу это.
Каждый должен начинать с себя, - все знают, как работает финансовый комитет ВР в этом созыве. Никакой коррупции, никакой коррупционной правки или закона. И я благодарен коллегам за поддержку этого подхода. Мы показали – как можно и нужно работать. И еще я убежден в том, что достаточно действенным является принцип ответственности руководителя за действия подчиненных, реализованный уже сегодня в деятельности ГНС. Если инспектор берет взятку или совершает умышленную ошибку – увольняется вся руководящая вертикаль. И это верно. Считаю, что если другие государственные органы, особенно правоохранительные, заимствуют этот подход, ситуация значительно улучшится.
Но обращаю ваше внимание на то, что мы достаточно четко реагируем на попадающихся коррупционеров в нашей команде, мгновенно очищаясь от них. Это не делает и не делала ни одна политическая команда. В Украине всегда принято защищать своих «сукиных сыновей», но это не наш путь.
Когда перезагрузите БЭБ и налоговую?
- По БЭБ – мой законопроект уже на рассмотрении парламента. Мы его рекомендовали вынести на голосование в зал. А в ГНС этот процесс уже происходит. Посмотрите – сколько уважаемых, маститых налоговиков остались без работы и в дальнейшем будут уволены. Система очищается почти каждый день. Я доволен тем, что происходит в налоговой. Посмотрите на перевыполнение плана. Вопреки всему и именно благодаря в первую очередь противодействию коррупции и питающим ее схемам. В то же время проект закона о перезагрузке налоговой будет рассмотрен и принят ВР.
Как вы относитесь к концепции реформирования страны от Арестовича?
– Я не очень знаком с его творчеством, и я бы не называл концепцией те лозунги, которые он говорит в видео и на фейсбуке. Их нельзя анализировать, учитывая их бессодержательность. Он против всего плохого и за все хорошее. Полулизм у нас всегда в моде, хотя это не идет на пользу государству и развитию. А он типичный популист, эксплуатирующий свою узнаваемость, еще и зарабатывая на ней деньги. Мне даже кажется, что весь этот анонсированный поход в политику – это способ рекламы его курсов по психологии. Достаточно эффективен, кстати.
Арестович – это проект ОП?
- Убежден, что нет. Не переоценивайте ОП.
О состоянии финансовой системы
Как обстоит ситуация на финансовом фронте?
- Как и на обычном – сверхнапряженная, но контролируемая.
Вы были среди тех, кто удержал финансовую систему страны весной 2022г. Сейчас ситуация хуже или лучше?
– Нет никакого сравнения. У нас замедляется инфляция (в годовом измерении только 5,3%), стабильная и сверхприбыльная банковская система, достаточно большие золотовалютные резервы, удалось без потрясений отвязаться от фиксированного курса гривны, у нас есть прирост ВВП за 10 месяцев на уровне 5,5%, а октябрь к октябрю 10,5%.
Но есть и вызовы. Международная помощь – боремся за каждый цент, а ситуация с ней действительно осложняется существенно. Убежден, что в этом году мы решим вопрос, но в следующем столкнемся с еще большими вызовами, связанными с тем, что в странах - ключевых партнерах будут проходить выборы, а в эти периоды внутренняя повестка в значительной степени вытесняет внешнюю.
Логистика. И морской коридор, и частично уже заблокирован сухопутный. Абсолютно деструктивная позиция соседей, прямо препятствующих нашей борьбе в том числе и за их интересы. Это негативно влияет и на реализацию экспортных возможностей, и на возврат валютной выручки, и на поступления в бюджет, которых нам крайне не хватает для финансирования армии.
Кстати, россия существенно увеличила расходы на войну в бюджете на 2024 год.
– Да, на 70% по сравнению с 2023 или до 10,7 трлн. руб. Это достаточно много и определяет приоритеты агрессора, но и мы готовимся. Только за счет трех последних решений – перенаправление военного НДФЛ из местных бюджетов в государственный, зачисление средств дорожного фонда в общий фонд, дополнительное налогообложение банков – мы сможем дополнительно направить на оборону, в том числе развитие программ ВПК, закупку и производство дронов – около 200 млрд. .грн. Поэтому мы тоже будем наращивать военное производство, работаем по этому направлению с ведущими компаниями мира, рассчитываем на расширение поддержки от коалиции «Рамштайн», в которую входят более полусотни государств мира. Несмотря на влияние выборов, партнеры понимают важность военной поддержки Украины.
Вот что было бы ошибкой сейчас, это впадать из одной крайности в другую. Недооценка врага, как и тотальное уныние, которое сейчас распространяется и разгоняется отдельными деятелями, это две стороны одной медали, точно не идущие на пользу нашей освободительной борьбе.
О жалобах бизнеса, штрафах и акцизах
Перейдем к вечной теме – блокировка налоговых накладных. Бизнес-омбудсмен Роман Ващук недавно отметил, что с блокировками сталкиваются 28% бизнеса, подчеркнув, что такое количество не может быть мошенниками.
- Очень уважаю Романа Ващука, мне кажется ему удалось создать достаточно профессиональную команду для защиты интересов бизнеса, к выводам которой прислушаемся и мы в Комитете, и правительственная команда. Многие из их предложений были использованы в изменениях к постановлению 1165 г., регулирующему блокирование налоговых накладных. В то же время, не со всеми его выводами я могу согласиться. Когда вас проверяют на рамке при посадке на самолет или просят открыть чемодан, ведь это не значит, что вас обвиняют в том, что вы террорист? Мы все с терпением и пониманием воспринимаем процедуру проверки? Даже если 28% все же показывают контролеру – что везут.
Так же работает и СМКОР. Накладные блокируются по установленным алгоритмам – внешним признакам, которые могут (это ключевое слово) свидетельствовать о фиктивности операции. В общей сложности заблокированных накладных 0,9% от общего количества. Но действительно ли фиктивны они или нет – выясняется при представлении документов на их разблокировку. Это достаточно простая процедура. Кстати, плательщикам рекомендовано регистрировать таблицы, в пределах которых все накладные не подлежат блокировке. Теперь давайте вернемся к статистике. Из всех 0,9% заблокированных НН относительно 46 % (т.е. почти половина) даже не подаются документы на разблокировку. А вот это уже свидетельствует о фиктивности соответствующих операций. Если при требовании раскрыть чемодан в аэропорту, вы делаете вид, что он не ваш, то вероятность того что в нем бомба кратно растет. Из остальных НН 75% разблокируется налоговой, а 25% - нет. Вот часть из этих последних и следуют за разблокировкой в суд.
А вот зарегистрированных по решению суда налоговых накладных только 0,01% от общего количества – это и есть эти манипулятивные 90% проигранных налоговой дел в судах.
Но количество жалоб на блокировку уменьшилось, как говорит Ващук?
Да, я это подтверждаю. Ко мне тоже. И изменилось их качество. Если год назад – 70% поступавших ко мне жалоб шли от добросовестных плательщиков, то сейчас – обратный тренд, и по рисковым и по НН. Это свидетельствует о том, что система стала гораздо более эффективной. В то же время, Минфин, ГНС при участии Комитета продолжают работать над уменьшением процента блокирования НН. В результате только что принятых изменений процент должен упасть вдвое.
Роман Ващук также говорил, что одной из проблем налоговой является налоговая профискальная заточенность, полусовковый уровень, заставляющий налоговиков искать нарушения даже в опечатках…
И снова могу согласиться с Романом, но снова не до конца. Да, проблема есть. Но почему именно об этом подходе в правоприменении мы говорим в контексте только налоговой? Простите, а что другие органы работают по-другому? А правоохранители другие? Мне кажется ситуация там гораздо хуже. Как раз в налоговой мы пытаемся сломать подходы с профискальных на справедливые. Налоговик не должен взять из бизнеса больше денег любым способом, а должен взять кесарево кесарево, то есть только то, что принадлежит государству. При этом исходить из реального правонарушения, а не опечатки. Хочу напомнить вам, что это я являюсь автором реформы налоговой ответственности, предусматривающей по некоторым составам правонарушений привлечение плательщика только в случае наличия вины в его умышленных действиях, а не по формальному признаку. С другой стороны, я не могу согласиться с приведенными Романом примерами. Да, ошибка в адресе между 4 и 4А для лицензионного состава – это принципиальная ошибка, не опечатка. Это другой адрес, другое помещение. Роман же не заходит вечером ночевать в соседний дом только на том основании, что буква в адресе – это не важно? Хотя, если там соседка хорошая, почему бы нет (смеется).
Недавно вы писали в своем телеграмм канале об успехах налоговой в сфере подакцизных товаров.
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- Спасибо. Да, рынок подакцизки откровенно порадовал. В части алкоголя за десять месяцев есть перевыполнение плана на 83% или на 4,6 млрд. грн. Много ли это или мало? Это полностью сформированная новая бригада ВСУ. С начала года аннулировано 9 лицензий спиртзаводов и 6 ЛВЗ. Рынок услышал и пришел в себя. Погрузка работающих заводов – 90% от мощности. Есть некоторые исключения, но это ненадолго. С ЛВЗ ситуация также неплохая – три крупных и один небольшой производитель имеют налоговую нагрузку в пределах 6%. Другие заводы с нагрузкой, близкой к 0% – имеют или уже аннулированы или в процессе аннулирования лицензии и бесспорно рискованы. В стране никто не будет лить водку без уплаты налогов армии.
Такова ситуация с рынком топлива. Если вы помните летом был скандал с аннулированием полсотни лицензий Авантаж 7?
Да, они тогда обвинили налоговую в заказе со стороны конкурентов.
– Да. Так вот. Сегодня (по третьему кварталу 2023 года) когда-то самые плохие сети АЗС платят более традиционно хорошие плательщики. Сеть Прайм увеличила нагрузку в 6,4 раза, БРСМ – в 3,6 раза. Даже Авантаж 7 взялся за голову.
Вы их пережали?
– Давайте уважать бизнес. Скажем так. Они приняли для себя решение о необходимости придерживаться ответственного отношения к стране, в которой они работают, и ее армии. Убежден, что они будут его соблюдать и дальше. Внимательно слежу.
Недавно вышла информация о заоблачных штрафах для игорного бизнеса.
– Да, это правда. Я не буду называть цифры, но штрафы миллиардны. Применяются ко всем без исключения операторов. Часть доначислений – за неуплату НДФЛ с выигрышей, часть – по другим налогам, но самая большая часть – это штрафы за неустановление РРО.
Не боитесь, что рынок ляжет под тяжестью таких штрафов?
- А при чем здесь мои страхи? Закон один для всех, и его нужно выполнять всем – от большого он-лайн казино до маленького ФЛП. Поэтому штрафы подлежат уплате. Без вариантов. И потом, где-где, а в игорном бизнесе свято место пусто не бывает никогда.
Как идет внедрение РРО? Есть результаты? Вы довольны?
- Первыми результатами – да. У нас прирост ежедневной белой выручки из-за РРО +20% в октябре. Это реальная детенизация. И это реальный резерв поступлений для ВСУ. Мы в ноябре уже прирост НДС к плану в 1,2 млрд.грн. Это конкретный первый результат противодействия тени. Но мы видим, что пока чеки печатают не все и спустя раз. Но когда люди поймут уровень ответственности, то есть последуют первые реальные штрафы, динамика будет еще более положительной. Очень важно одновременно с внедрением РРО наводить порядок на таможне. Ее перезагрузка с изгнанием всех воров является насущной задачей Правительства. Именно так мы преодолеем контрабанду и получим плюс 110–120 млрд. грн. в год в бюджет.
О текущем и будущем бюджете
А как в целом поступление в бюджет?
– По налоговой за 11 месяцев есть перевыполнение плана на 15,5 млрд. грн., а за ноябрь на 700 млн. грн. Считаю это безоговорочной общей победой и бизнеса и власти. По таможне ситуация более сложная. Есть недовыполнение на 19% или 9,2 млрд.грн. Учитывая перевыполнение в октябре – этому есть одно объяснение – блокирование переходов на границе. Акция, имеющая реальное денежное измерение причиненного ущерба.
Как вы оцениваете подписанный на днях бюджет-2024?
- Есть уже третий «военный бюджет». Конечно, сложен и напряжен, особенно с отсутствием окончательной определенности относительно объемов международной помощи, на которую мы сильно рассчитываем.
Как и в этом году, больше половины расходов уйдет на сектор безопасности и обороны. В случае увеличения военных потребностей – будем искать пути их удовлетворения.
Учли все, что должны безусловно профинансировать – социальные расходы, функционирование системы образования, здравоохранения, культуры, ресурсы в поддержку ветеранов и развитие экономики и многое другое.
У нас уже есть опыт – планировать и финансировать расходы в условиях полномасштабной войны.
Поэтому будет сложно, но уверен – справимся со всем и в следующем году.