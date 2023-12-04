“Третя світова вже триває”, - Данило Гетманцев, голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики

В інтерв’ю Delo.ua Данило Гетманцев, голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики розповів про інформаційні атаки на себе, своє ставлення до війни з рф та політичних планів деяких публічних осіб, перспективи податкової реформи в Україні та багато іншого.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Про публічні звинувачення

Коли ви останній раз спілкувалися з Володимиром Сівковичем?

- Не пам'ятаю. Ймовірно ще наприкінці нульових, по законодавчій роботі в парламенті. Років з десять – п'ятнадцять не спілкувався точно. Ми ніколи і в житті не були близькі.

Ви лобіюєте зменшення оподаткування для лотерей в законопроекті 10101?

- Ви його читали? Відкрийте і почитайте. Там жодного слова нема про ставки і оподаткування лотерей.

Звинувачення, які наразі лунають на вашу адресу з різних джерел - це чергова замовна компанія проти вас?

- Так, як і багато інших.

Хто платить?

- В цьому випадку – один з операторів азартних ігор.

То, виходячи із заяв Ніни Южаніної, їй теж?

- Це питання до неї. Але я б радив би колезі бути більш розбірливою у заявах, що її просять озвучити, і у фактчекінгу. Мені соромно за те, до чого опустилася людина, яка колись була головою податкового комітету.

Ви один з тих політиків, на кого багато заходить замовних компаній.

- Не применшуйте моїх досягнень. Я не «один з…» я попереду з великим відривом. Я можу із впевненістю сказати, що моя діяльність породила найбільшу кількість ворогів серед корупціонерів та ухилянтів.

Не боїтеся за власне життя, вибачте за відвертість, але дешевше було б вас просто прибрати?

- Я не маю права боятися, дивлячись на пацанів на нулі і в очі своїх дітей. Але розумію, що працювати мені треба краще, вичищати всю цю нечисть, що краде навіть у війну, щільніше, швидше. Тому кожне чергове замовлення не тільки лестить мені, але й дає поштовх до подальших дій.

Про війну та світові конфлікти

Буде третя світова?

- Багато що говорить про те, що вона вже йде.

За що?

- Як завжди – за світове панування. Чули Путіна на цьому релігійно-політичному збіговиську – соборі, де він говорив про руський мір з-поміж двох ікон Спасителя в його ж храмі? До речі, зверніть увагу на назву собору – «всемирный русский народный». Очевидно, що мова йде не про «мир» в значенні «народ», а про «світ» - всесвітній». Це пряма претензія на всесвітнє панування.

Так от Путін чітко зазначив, що росія бореться проти світового панування – «неонацистів», «русофобів» тощо… Але ж зрозуміло, що у їх парадигмі не можна боротися проти чийогось світового панування, не борючись за своє. Але у більш глобальному сенсі - це протистояння не тільки про владу – це про переродження, перевстановлення світу, його норм, цінностей, правил, це боротьба між ортодоксальним архаїзмом, що прагне взяти реванш і майбутнім, що рве старі патріархальні скрепи. А ми на вістрі цієї боротьби.

На Заході є політики, які вважають, що з Путіним треба домовлятися. Чи це взагалі можливо?

Ні. Які б нісенітниці не розповідали росіяни про переговори зараз і в минулому. Для сучасної росії питання постійного розширення – це питання екзистенційне, питання буття та змісту існування. Як і питання ворога. Не розширюючись, не консолідуючись перед ворогом, який начебто хоче її знищити, і не знищуючи інших, вона припиниться, втратить сенс. Тому, безперечно, з нею неможливо домовитися і безперечно у випадку, не приведи Боже, свого успіху вона не зупиниться в Україні. От письменник Віктор Єрофєєв вживає щодо Путіна метафору «гопнік». Великий гопнік. Але гопнік це не тільки Путін, це вся країна, весь народ-гопнік, що стоїть у темному підворітті, закриваючи собою світло. Я ріс в 90-х і знаю це відчуття. Тобі нестерпно хочеться втекти або «домовитися». Але ти знаєш, що іншого виходу, ніж стояти, чинити опір і тримати удар в тебе нема. Будь-які «домовленості» – погіршують твоє становище або знищують тебе. Будь-які домовленності з гопніком – тільки на користь гопніка. Аби дати час зализати рани та прийти з друзями або з кастетом.

Однак, якщо ти втримаєш удар, даси відсіч, витримаєш, через тривалий час ти побачиш того ж гопніка п’яним під парканом, і зрозумієш, що переміг. Переміг тоді ще, у підворітті, бо встояв і дав відсіч.

Ми переможемо?

- Безперечно. Ментально ми вже перемогли, ми відбулися. А якщо говорити про військову перемогу, то відповідь – також так. Однак, шлях до перемоги буде важким та довгим. І на ньому буде багато поразок і втрат. Зрозумійте, Україна не просто зламала концепцію «триєдиного народу» путіна, вона стала першою за всю його політичну історію великою поразкою. Гопнік отримав по зубах і хоче відплати. Тому битва буде важка і довга, але ми обов'язково переможемо.

І тут абсолютно зрозуміло чому. Переможемо, тому що добро завжди перемагає зло в довгу. Тому що за спиною у нас потужні союзники. Тому що ми самі вже достатньо потужні. Тому що у нас міцний, потужний, мужній, молодий Президент. І тому що ми змагаємося за загальнолюдські цивілізаційні цінності: гідність, свободу, верховенство права.

Іронія у тому, що на міжнародному рівні країна-агресор намагається насаджувати наратив про те, що якраз вони за це воюють...

- Вони воюють за вольницю. Вольницю гопніка. Або «беспредел сильного». А в нашому, європейському вимірі свобода є похідною від гідності. А гідність – це визнання за кожною людиною якостей (прав), таких, які ти визнаєш за собою, і повага до них. Свобода обмежується гідністю, інакше вона перетворюється у свавілля. А верховенство права – це те, що забезпечує єдиний можливий механізм захисту і гідності, і свободи.

Андрій Єрмак заявив, що ми пройшли вже 70% шляху до перемоги. Ви погоджуєтесь з цією оцінкою?

- Найважчі випробування точно позаду. І ми, всі разом гідно їх пройшли, зміцнилися, відбулися. І сьогодні найгірше, що може статися і з нами і з нашими партнерами – це втома. Втома від війни, що може перекреслити всі наші зусилля і всі наші втрати. Ми не маємо права піддатися цьому стану. Інакше все марно. Маємо зібрати волю в кулак ш йти далі, як вчила мати: «через не можу». Пам’ятаймо, що найтемніші сутінки – перед світанком.

Про ініціативи з реформування України

Поговоримо про податкову реформу, чи буде реформа 10-10-10?

Ні.

На якусь іншу податкову реформу варто очікувати?

Так, але вже після війни. Ми приведемо наше податкове законодавство у повну відповідність до законодавства ЄС. Це стосується всіх основних податків. Ну наприклад, напевне, відмовимося від блокування податкових накладних, але введемо європейські механізми контролю, які будуть не менш жорсткими і точно не дозволять зловживання з ПДВ. І так щодо інших податків.

Що на вашу думку робити з корупцією? Як Україні зрештою подолати чи хоча б взяти під контроль?

- Вибачте, з чиєю? З Президента? З моєю? Кожен повинен починати з себе. Президент не тільки жодного відношення до корупції не має. Він жорстко і однозначно реагує на корупцію, присікаючи її. Я це точно знаю. Я це бачу.

Кожен повинен починати з себе, - всі знають як працює фінансовий комітет ВР в цьому скликанні. Жодної корупції, жодної корупційної правки або закону. І я вдячний колегам за підтримку цього підходу. Ми показали – як можна і треба працювати. І ще я переконаний в тому, що достатньо дієвим є принцип відповідальності керівника за дії підлеглих, що реалізований вже сьогодні в діяльності ДПС. Якщо інспектор бере хабар або вчиняє умисну помилку – звільняється вся керівна вертикаль. І це правильно. Вважаю, якщо інші державні органи, особливо правоохоронні, запозичать цей підхід, ситуація значно покращиться.

Але звертаю вашу увагу на те, що ми досить чітко реагуємо на корупціонерів, що трапляються в нашій команді, миттєво очищуючись від них. Цього не робить і не робила жодна політична команда. В Україні завжди прийнято захищати свої «сукіних синів», але це точно не наш шлях.

Коли перезавантажите БЕБ і податкову?

- По БЕБ – мій законопроект вже на розгляді парламенту. Ми його рекомендували винести на голосування в залу. А в ДПС цей процес вже відбувається. Подивіться – скільки поважних, маститих податківців залишилися без роботи і надалі будуть звільнені. Система очищується чи не щодня. Я задоволений тим, що відбувається в податковій. Подивіться на перевиконання плану. Всупереч всьому і саме завдяки в першу чергу протидії корупції і схемам, що її живлять. Водночас, проект закону про перезавантаження податкової буде розглянутий і прийнятий ВР.

Як ви ставитесь до концепції реформування країни від Арестовича?

- Я не дуже знайомий з його творчістю, і я б не називав концепцією ті гасла, які він промовляє у відео та на фейсбуці. Їх не можна аналізувати, зважаючи на їх беззмістовність. Він проти всього поганого і за все хороше. Полулізм у нас завжди в моді, хоча це не йде на користь державі і розвитку. А він типовий популіст, що експлуатує свою впізнаваність, ще й заробляючи на ній гроші. Мені навіть здається, що весь цей його анонсований похід в політику – це спосіб реклами його курсів з психології. Достатньо ефективний, до речі.

Арестович – це проект ОП?

- Переконаний, що ні. Не переоцінюйте ОП.

Про стан фінансової системи

Як ситуація на фінансовому фронті?

- Як і на звичайному – наднапружена, але контрольована.

Ви були серед тих, хто втримав фінансову систему країни навесні 2022р. Зараз ситуація гірша або краща?

- Нема жодного порівняння. У нас уповільнюється інфляція (у річному вимірі лише 5,3%), стабільна і надприбуткова банківська система, достатньо великі золотовалютні резерви, вдалось без потрясінь відв’язатись від фіксованого курсу гривні, ми маємо приріст ВВП за 10 місяців на рівні 5,5%, а жовтень до жовтня 10,5%.

Але є і виклики. Міжнародна допомога – боремося за кожний цент, а ситуація з нею насправді ускладнюється істотно. Переконаний, що цього року ми питання вирішимо, але в наступному зіткнемося з ще більшими викликами, пов’язаних із тим, що у країнах - ключових партнерах відбуватимуться вибори, а у ці періоди внутрішня повістка значною мірою витісняє зовнішню.

Логістика. І морський коридор, і вже частково заблокований сухопутний. Абсолютно деструктивна позиція сусідів, які прямо перешкоджають нашій боротьбі в тому числі і за їх інтереси. Це негативно впливає і на реалізацію експортних можливостей, і на повернення валютної виручки, і на надходження до бюджету, яких нам вкрай не вистачає для фінансування потреб армії.

До речі, росія істотно збільшила видатки на війну в бюджеті на 2024 рік...

- Так, на 70% у порівнянні з 2023 або до 10,7 трлн. руб. Це достатньо багато і визначає пріоритети агресора, але і ми готуємось. Тільки за рахунок трьох останніх рішень – перенаправлення військового ПДФО з місцевих бюджетів до державного, зарахування коштів дорожнього фонду у загальний фонд, додаткове оподаткування банків – ми зможемо додатково спрямувати на оборону, в тому числі розвиток програм ВПК, закупівлю і виробництво дронів – близько 200 млрд. грн. Тому ми теж нарощуватиме військове виробництво, працюємо у цьому напрямі з провідними компаніями світу, розраховуємо на розширення підтримки від коаліції «Рамштайн», у яку входять більше півсотні держав світу. Попри вплив виборів, партнери розуміють важливість військової підтримки України.

От що було б помилкою зараз, це впадати з однієї крайнощі в іншу. Недооцінка ворога, як і тотальна зневіра, яка зараз шириться і розганяється окремими діячами, це дві сторони однієї медалі, що точно не йдуть на користь нашій визвольній боротьбі.

Про скарги бізнесу, штрафи та акциз

Перейдемо до вічної теми – блокування податкових накладних. Бізнес-омбудсмен Роман Ващук нещодавно зазначив, що із блокуваннями стикаються 28% бізнесу, підкресливши, що така кількість не може бути шахраями.

- Дуже поважаю Романа Ващука, мені здаються йому вдалося створити досить професійну команду для захисту інтересів бізнесу, до висновків якої дослухаємося і ми в Комітеті, і урядова команда. Багато з їх пропозицій було використано у змінах до постанови 1165 що регулює блокування податкових накладних. Водночас, не з усіма його висновками я можу погодитись. Коли вас перевіряють на рамці при посадці на літак або просять відкрити валізу, це ж не означає, що вас звинувачують в тому, що ви терорист? Ми ж всі з терпінням і розумінням сприймаємо процедуру перевірки? Навіть якщо 28% все ж таки показують контролеру – що везуть.

Так само працює і СМКОР . Накладні блокуються за встановленими алгоритмами – зовнішніми ознаками, що можуть (це ключове слово) свідчити про фіктивність операції. Загалом заблокованих накладних 0,9% від загальної кількості. Але чи насправді фіктивні вони, чи ні – з’ясовується при поданні документів на їх розблокування. Це достатньо проста процедура. До речі, платникам рекомендовано реєструвати таблиці, в межах яких всі накладні не підлягають блокуванню. Тепер давайте повернемося до статистики. З усіх 0,9% заблокованих ПН щодо 46% (тобто майже половина) навіть не подаються документи на розблокування. А ось це вже свідчить про фіктивність відповідних операцій. Якщо при вимозі розкрити валізу в аеропорту, ви вдаєте, що вона не ваша, то вірогідність того що в ній бомба кратно зростає. З решти ПН 75% розблоковуюється податковою, а 25% - ні. Ось частина з цих останніх і йдуть за розблокуванням до суду.

А ось зареєстрованих за рішенням суду податкових накладних лише 0,01% від загальної кількості – це і є ці маніпулятивні 90% програних податковою справ в судах.

Але кількість скарг на блокування зменшилася, як каже Ващук?

Так, я це підтверджую. До мене також. І змінилась їх якість. Якщо рік тому – 70% скарг, що надходили до мене, йшли від сумлінних платників, то зараз – зворотній тренд, і щодо ризикових і щодо ПН. Це свідчить про те, що система стала набагато ефективнішою. Водночас, Мінфін, ДПС за участі Комітету продовжують працювати над зменшенням відсотку блокування ПН. Внаслідок щойно прийнятих змін відсоток має впасти вдвічі.

Роман Ващук також говорив, що однією з проблем податкової є податкова профіскальна заточеність, напівсовковий рівень, що змушує податківців шукати порушення навіть в одруківках…

І знову можу погодитись з Романом, але знову не до кінця. Так, проблема є. Але чому власне про цей підхід у правозастосуванні ми говоримо в контексті лише податкової? Вибачте, а що інші органи працюють по-іншому? А правоохоронці інші? Мені здається ситуація там набагато гірша. Якраз у податковій ми намагаємося зламати підходи з профіскальних на справедливі. Податківець не має взяти з бізнесу більше грошей у будь-який спосіб, а має взяти кесарю кесареве, тобто тільки те, що належить державі. При цьому виходити з реального правопорушення, а не одруківки. Хочу нагадати вам, що це я є автором реформи податкової відповідальності, що передбачає по деяких складах правопорушень притягнення платника лише у випадку наявності вини в його умисних діях, а не за формальною ознакою. З іншого боку, я не можу погодитися з наведеними Романом прикладами. Так, помилка в адресі між 4 і 4А для ліцензійного складу – це принципова помилка, не одруківка. Це інша адреса, інше приміщення. Роман же не заходить ввечері ночувати у сусідній будинок тільки на тій підставі, що літера в адресі – це не істотно? Хоча, якщо там сусідка гарна, чому б ні (сміється).

Нещодавно ви писали в своєму телеграм каналі про успіхи податкової у сфері підакцизних товарів...

До речі, підписуйтесь!

Я вже підписаний...

- Дякую. Так, ринок підакцизки відверто порадував. В частині алкоголю за десять місяців маємо перевиконання плану на 83% або на 4,6 млрд. грн. Багато це чи мало? Це повністю сформована нова бригада ЗСУ. З початку року анульовано 9 ліцензій спиртзаводів та 6 ЛГЗ. Ринок почув і прийшов до тями. Навантаження тих заводів, що працюють – 90% від потужності. Є певні виключення, але це ненадовго. З ЛГЗ ситуація також непогана – три великі та один невеликий виробники мають податкове навантаження в межах 6%. Інші заводи з навантаженням, близьким до 0% – мають або вже анульовані або в процесі анулювання ліцензії і безперечно є ризиковими. В країні ніхто тне буде лити горілку без сплати податків армії.

Такою ж є ситуація з ринком палива. Якщо ви пам’ятаєте влітку був скандал з анулюванням півсотні ліцензій Авантаж 7?

Так, вони тоді звинуватили податкову у замовленні з боку конкурентів.

- Так. Так ось. Сьогодні (по третьому кварталу 2023 року) колись найгірші мережі АЗС сплачують більше ніж традиційно гарні платники. Мережа Прайм збільшила навантаження у 6,4 рази, БРСМ – у 3,6 рази. Навіть Авантаж 7 взявся за голову.

Ви їх перетиснули?

- Давайте поважати бізнес. Скажімо так. Вони прийняли для себе рішення про необхідність дотримуватися відповідального ставлення до країни, в якій вони працюють, та її армії. Переконаний, що вони будуть його дотримуватися і надалі. Уважно слідкую.

Нещодавно вийшла інформація про захмарні штрафи для грального бізнесу.

- Так, це правда. Я не буду називати цифри, але штрафи мільярдні. Застосовуються до всіх без виключення операторів. Частина донарахувань – за несплату ПДФО з виграшів, частина – по інших податках, але найбільша частина – це штрафи за невстановлення РРО.

Не боїтеся, що ринок ляже під вагою таких штрафів?

- А до чого тут мої страхи? Закон один для всіх, і його треба виконувати всім – від великого он-лайн казино до маленького ФОПа. Тому штрафи підлягають сплаті. Без варіантів. І потім, де-де, а в гральному бізнесі свято місце пусто не буває ніколи.

Як іде впровадження РРО? Є результати? Ви задоволені?

- Першими результатами – так. У нас приріст щоденної білої виручки через РРО +20% у жовтні. Це реальна детінізація. І це реальний резерв надходжень для ЗСУ. Ми в листопаді маємо вже приріст ПДВ до плану у 1,2 млрд.грн. Це конкретний перший результат протидії тіні. Але ми бачимо, що поки чеки друкують не всі і через раз. Але коли люди зрозуміють рівень відповідальності, тобто підуть перші реальні штрафи, динаміка буде ще більш позитивною. Дуже важливо одночасно з впровадженням РРО наводити лад на митниці. Її перезавантаження із вигнанням всіх крадіїв є нагальним завданням Уряду. Саме так ми подолаємо контрабанду та отримаємо плюс 110-120 млрд. грн. на рік до бюджету.

Про поточний та майбутній бюджети

А як в цілому надходження до бюджету?

- По податковій за 11 місяців є перевиконання плану на 15,5 млрд. грн., а за листопад на 700 млн.грн. Вважаю це беззаперечною спільною перемогою і бізнесу і влади. По митниці ситуація складніша. Є недовиконання на 19% або на 9,2 млрд.грн. Зважаючи на перевиконання у жовтні – цьому є одне пояснення – блокування переходів на кордоні. Акція, яка має реальний грошовий вимір заподіяної шкоди.

Як Ви оцінюєте підписаний днями бюджет-2024?

- Маємо вже третій «військовий бюджет». Звичайно, складний і напружений, особливо з відсутністю остаточної визначеності щодо обсягів міжнародної допомоги, на яку ми сильно розраховуємо.

Як і цього року, більше половини витрат піде на сектор безпеки і оборони. У разі збільшення військових потреб – шукатимемо шляхи їх задоволення.

Врахували все, що маємо безумовно профінансувати – соціальні видатки, функціонування системи освіти, охорони здоров’я, культури, ресурси на підтримку ветеранів та розвиток економіки і багато чого іншого.

У нас уже є досвід – планувати і фінансувати видатки в умовах повномасштабної війни.

Тому буде складно, але переконаний – впораємось з усім і в наступному році.