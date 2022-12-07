Трое судей Конституционного суда ушли в отставку

Конституционный суд Украины на заседании в среду, 7 декабря, поддержал отставку трех судей.

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Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Отмечается, что 7 декабря состоялось специальное пленарное заседание судей Конституционного Суда, на котором рассматривали вопросы отставки трех судей на основании поданных ими заявлений.

"Конституционный Суд Украины рассмотрел вопрос об увольнении судей КСУ Ирины Зовгородней, Сергея Саса и Игоря Слиденко с должности судьи Конституционного Суда Украины в отставку на основании поданных ими заявлений", - говорится в сообщении.

По результатам заседания КСУ принял решение об удовлетворении указанных заявлений.

Напомним, новый судья Конституционного суда Александр Петришин 21 сентября принял присягу на специальном заседании КС, подтвердив ее текст личной подписью.

Также 27 июля Верховная Рада назначила судьей КС Ольгу Совгирю, которая в тот момент была депутатом парламента от "Слуги народа". 2 августа она приняла присягу судьи.

Однако такое назначение прямо противоречит закону о КС, согласно которому его судьей не может быть назначено лицо, которое на день назначения участвует в политической деятельности и/или избрано на выборную должность в органе государственной власти и имеет представительский мандат. Впрочем, официально обжалование появления Совгири в составе КС никто не инициировал.