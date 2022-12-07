Троє суддів Конституційного Суду пішли у відставку

Конституційний Суд України на засіданні в середу, 7 грудня, підтримав відставку трьох суддів.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє пресслужба КСУ

Зазначається, що 7 грудня відбулося спеціальне пленарне засідання суддів Конституційного Суду, на якому розглядали питання відставки трьох суддів на підставі поданих ними заяв.

Конституційний Суд України розглянув питання щодо звільнення суддів КСУ Ірини Зовгородньої, Сергія Саса та Ігоря Сліденка з посади судді Конституційного Суду України у відставку на підставі поданих ними заяв", - йдеться у повідомленні.

За результатами засідання КСУ ухвалив рішення про задоволення зазначених заяв.

Нагадаємо, новий суддя Конституційного суду Олександр Петришин 21 вересня склав присягу на спеціальному засіданні КС, засвідчивши її текст особистим підписом.

Також 27 липня Верховна Рада призначила суддею КС Ольгу Совгирю, яка на той момент була депутатом парламенту від "Слуги народу". 2 серпня вона склала присягу судді.

Однак таке призначення прямо протирічить закону про КС, згідно якого його суддею не може бути призначена особа, яка на день призначення бере участь у політичній діяльності та/або є обраною на виборну посаду в органі державної влади й має представницький мандат. Втім, офіційно оскарження появи Совгирі у складі КС ніхто не ініційовував.