Удары по военным целям на территории РФ демонстрируют неэффективность российского ПВО, - ISW

Неоднократные украинские удары по законным военным целям далеко в российском тылу демонстрируют неэффективность российской противовоздушной обороны против беспилотников.

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Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Там отмечают, что украинские силы атаковали авиабазу Энгельс дронами 29 декабря, в течение трех дней после сообщений о том, что ПВО сбило украинский БПЛА над Энгельсом и убило трех российских военнослужащих.

Министерство обороны Соединенного Королевства оценило, что российские ПВО, вероятно, пытаются удовлетворить высокий спрос на противовоздушную оборону для полевых штабов вблизи линии фронта в Украине одновременно защищая стратегические объекты, такие как авиабаза Энгельс.

"Повторные удары по авиабазе Энгельс, скорее всего, усилят критику военных блоггеров о том, что Россия не может оградить собственную территорию от украинских ударов. Известный российский милблогер поставил под сомнение, как украинские БПЛА и ракеты преодолевают такие расстояния и проникают на российскую территорию" так безнаказанно", и поставил под вопрос честность ответа российского Минобороны", - отмечают в ISW.

Там добавляют, что блоггер пошутил, что незамеченный пилот, приземлившийся на Красной площади (ссылаясь на полет Матиаса Руста из Хельсинки в Москву в 1987 году), несомненно, будет вызывать ответ более длинный, чем одно предложение российского правительства.

В ISW указывают на то, что Минобороны России в ответ на сообщение Запада, что в РФ фактически исчерпала свои запасы высокоточных систем вооружений на фоне массированного удара по Украине, заявило, что у россиян никогда не закончатся ракеты "Калибр".

"Российская кампания, направленная на то, чтобы сломать украинскую волю к борьбе с помощью массированных ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры, терпит неудачу", - отмечают в ISW.

Напомним, как писало издание Politico, Украина нанесла удары по двум российским авиабазам в сотне миль от своей границы, используя собственно модифицированные беспилотники советских времен Ту-141.