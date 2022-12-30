Удари по військових цілях на території РФ демонструють неефективність російської ППО, - ISW

Неодноразові українські удари по законних військових цілях далеко в російському тилу демонструють неефективність російської протиповітряної оборони проти безпілотників.

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Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Там зазначають, що українські сили атакували авіабазу Енгельс з безпілотного літального апарату (БПЛА) 29 грудня, протягом трьох днів після повідомлень про те, що ППО збило український БПЛА над Енгельсом і вбило трьох російських військовослужбовців.

Як підкреслюють у розвідці Британії, стає "все більш очевидним", що Росія "бореться протистояти повітряним загрозам глибоко в тилу. Міністерство оборони Сполученого Королівства оцінило, що російська ППО, ймовірно, намагаються задовольнити високий попит на протиповітряну оборону для польових штабів поблизу лінії фронту в Україні, одночасно захищаючи стратегічні об’єкти, такі як авіабаза Енгельс.

"Повторні удари по авіабазі Енгельс, швидше за все, посилять критику військових блогерів про те, що Росія не може захистити власну територію від українських ударів. Відомий російський мілблогер поставив під сумнів, як українські БПЛА та ракети долають такі відстані та проникають на російську територію "так безкарно", і поставив під сумнів чесність відповіді російського Міноборони", - зазначають в ISW.

Там додають, що блогер пожартував, що непомічений пілот, який приземлився на Червоній площі (посилаючись на політ Матіаса Руста з Гельсінкі до Москви в 1987 році), безсумнівно, викликатиме відповідь довшу, ніж одне речення російського уряду.

В ISW вказують на те, що Міноборони Росії у відповідь на повідомлення Заходу, що РФ фактично вичерпала свої запаси високоточних систем озброєнь на тлі масованого удару по Україні, заявило, що в росіян "ніколи не закінчаться ракети "Калібр".

"Російська кампанія, спрямована на те, щоб зламати українську волю до боротьби за допомогою масованих ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури, зазнає невдачі", - зауважують в ISW.

Нагадаємо, як писало видання Politico, Україна завдала ударів по двох російських авіабазах за сотні миль від свого кордону, використовуючи власно модифіковані безпілотники радянських часів Ту-141.