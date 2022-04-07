Украина будет сбивать военные самолеты РФ при попытке переброски в Приднестровье — ВСУ

Если РФ попытается перебросить военные самолеты на территорию непризнанного Приднестровья, украинская ПВО откроет по ним огонь. Об этом сообщает "Укринформ".

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"Украинские силы ПВО будут сбивать военные и военно-транспортные самолеты с РФ над территорией Украины в случае попыток перебросить их в Тирасполь", - заявил начальник Управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины полковник Богдан Сеник.

В Генеральном штабе ВСУ отмечали, что противник пытается улучшить тактическое положение на Южнобужском направлении. Подтому не исключается использование оккупированной территории Молдовы для поддержки наступательной операции.

Аэродром Тирасполя уже готовят для приема российских самолетов.

Напомним, сильный резонанс в Молдове вызвала резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая назвала Приднестровье зоной российской оккупации. Президент Майя Санду заявила о необходимости вывода российских войск с территории квазиреспублики.

В то же время власти Беларуси разрешили передвижение российских ракет по своей железной дорогой. Условия перевозки не соответствуют правилам безопасности. Это чревато взрывами с многочисленными жертвами.