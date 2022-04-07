Україна збиватиме військові літаки РФ при спробі їх перекидання до Придністров'я — ВСУ

Якщо РФ спробує перекинути військові літаки на територію невизнаного Придністров'я, українська ППО відкриє вогонь. Про це повідомляє "Укрінформ".

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"Українські сили ППО будуть збивати військові та військово-транспортні літаки з РФ над територією України у разі спроб перекинути їх до Тирасполя", - заявив начальник Управління у зв'язках із громадськістю Збройних сил України полковник Богдан Сеник.

У Генеральному штабі ЗСУ зазначали, що противник намагається покращити тактичне становище на Південнобузькому напрямку. Тому не виключається використання окупованої території Молдови для підтримки наступальної операції.

Аеродром Тирасполя вже готують для прийому російських літаків.

Нагадаємо, сильний резонанс у Молдові викликала резолюція Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), яка назвала Придністров'я зоною російської окупації. Президент Майя Санду заявила про необхідність виведення російських військ із території квазіреспубліки.

Водночас влада Білорусі дозволила пересування російських ракет своєю залізницею. Умови перевезення не відповідають правилам безпеки. Це загрожує вибухами з численними жертвами.