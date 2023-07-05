Украина и другие потерпевшие страны подали иск в суд ООН против Ирана за сбитие самолета МАУ

Украина, Канада, Швеция и Великобритания на этой неделе подали иск в Международный суд ООН против Ирана за сбитие рейса PS752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

"Иран не ответил на наше требование о создании арбитража для разрешения этого спора, направленного 28 декабря 2022 года. Как следствие, на этой неделе в Гааге мы совместно подали иск в Международный суд ООН, тем самым начав производство против Ирана в связи с нарушением Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации 1971 года", - говорится в заявлении.

Члены-страны Международной группы в иске отметили, что Иран не принял все возможные меры, чтобы предотвратить уничтожение самолета членами его вооруженных сил, а также не смог провести полное, прозрачное и беспристрастное досудебное расследование и судебное разбирательство в соответствии с международными стандартами.

"Общий иск в Международный суд отражает нашу непреклонную преданность достижению прозрачности, справедливости и ответственности для всех семей жертв рейса PS752", - отмечается в заявлении.

Напомним, что в декабре 2022 года Украина, Великобритания, Канада и Швеция обнародовали требование к Ирану согласиться на арбитражное разбирательство в споре, связанном со сбитием указанного самолета.

Недавно МИД Украины сообщил, что согласия по организации арбитража между Ираном и членами Международной группы по координации помощи жертвам рейса PS752 достичь не удалось.

Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране

Иранские военные сбили самолет МАУ 8 января 2020 года двумя ракетами класса "земля-воздух". Лайнер упал на окраине города Паранд в 15 км от столичного аэропорта имени Имама Хомейни, откуда тот едва вылетел в Киев.

В результате погибли 176 человек, среди которых 11 украинцев, в том числе экипаж судна, 82 гражданина Ирана, 63 — Канады (почти все иранского происхождения), а также граждане Швеции, Афганистана и Великобритании.

Иранские власти три дня отрицали ракетный удар, но в итоге подтвердили его. В декабре 2020 года было заявлено о завершении расследования крушения. Семьям погибших тогда пообещали выплатить по 150 тысяч долларов. В ноябре уже 2021 года иранский военный суд начал рассмотрение дела против десяти обвиняемых.

При этом тогда Международная группа по координации помощи жертвам авиакатастрофы заявила об отказе Ирана от переговоров по выплате репараций за сбитие рейса PS752, выразив "глубокое разочарование". В январе 2022 года в украинском МИДе констатировали, что Иран вообще отказывается от каких-либо дальнейших переговоров с координационной группой.

В апреле 2023 года в Иране вынесли приговоры военным, обвинявшимся в сбитии самолета МАУ: командира приговорили к 10 годам лишения свободы, а других причастных – к тюремным срокам от одного до трех лет. Однако координационная группа назвала судебный процесс фикцией, заявив, что он не был беспристрастным и прозрачным и не принес справедливости семьям погибших.