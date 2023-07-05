Україна та інші потерпілі країни подали позов до суду ООН проти Ірану за збиття літака МАУ

Україна, Канада, Швеція та Велика Британія цього тижня подали позов до Міжнародного Суду ООН проти Ірану за збиття рейсу PS752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

"Іран не відповів на нашу вимогу щодо створення арбітражу для вирішення цього спору, надісланого 28 грудня 2022 року. Як наслідок, цього тижня в Гаазі ми спільно подали позов до Міжнародного Суду ООН, тим самим розпочавши провадження проти Ірану у зв’язку з порушенням ним Конвенції про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації 1971 року", - йдеться у заяві.

Члени-країни Міжнародної групи у позові зазначили, що Іран не вжив усіх можливих заходів, щоб запобігти знищенню літака членами його збройних сил, а також не зміг провести повне, прозоре та неупереджене досудове розслідування та судовий розгляд відповідно до міжнародних стандартів.

"Спільний позов до Міжнародного Суду відображає нашу непохитну відданість досягненню прозорості, справедливості та відповідальності для усіх сімей жертв рейсу PS752", - наголошується у заяві.

Нагадаємо, що в грудні 2022 року Україна, Велика Британія, Канада та Швеція оприлюднили вимогу до Ірану погодитися на арбітражний розгляд спору, пов’язаного зі збиттям вказаного літака.

Нещодавно МЗС України повідомило, що згоди щодо організації арбітражу між Іраном та членами Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу PS752 досягти не вдалося.

Що відомо про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані

Іранські військові збили літак МАУ 8 січня 2020 року двома ракетами класу "земля-повітря". Лайнер впав на околиці міста Паранд за 15 км від столичного аеропорту імені Імама Хомейні, звідки той вилетів до Києва.

В результаті загинули 176 людей, серед яких 11 українців, зокрема екіпаж судна, 82 громадянина Ірану, 63 — Канади (майже всі також іранського походження), а також громадяни Швеції, Афганістану та Великобританії.

Іранська влада три дні заперечувала ракетний удар, але зрештою підтвердила його. У грудні 2020 року було заявлено про завершення розслідування катастрофи. Сім'ям загиблих тоді пообіцяли виплатити по 150 тисяч доларів. У листопаді вже 2021 року іранський військовий суд почав розгляд справи проти десяти обвинувачених.

При цьому тоді Міжнародна група з координації допомоги жертвам авіакатастрофи заявила про відмову Ірану від переговорів щодо виплати репарацій за збиття рейсу PS752, висловивши "глибоке розчарування". В січні 2022 року в українському МЗС констатували, що Іран взагалі відмовляється від будь-яких подальших переговорів з координаційною групою.

В квітні 2023 року в Ірані винесли вироки військовим, обвинуваченим у збитті літака МАУ: командира засудили до 10 років позбавлення волі, а інших причетних - до тюремних строків від одного до трьох років. Однак координаційна група назвала судовий процес фікцією, заявивши, що він не був неупередженим та прозорим та не приніс справедливості сім’ям загиблих.