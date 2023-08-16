Украина получит часть денег от ЕС, которые предусматривались для России и Беларуси

Европейская комиссия решила перечислить 135 млн евро из Инструмента соседства, развития и международного сотрудничества на программы для Украины и Молдовы. Ранее эти деньги планировали потратить на финансирование программ Interreg NEXT с Россией и Беларусью в течение 2021-2027 гг.

Об этом 16 августа сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

"Такое решение является результатом жестокой войны России против Украины. Я рад, что средства, которые мы изначально планировали на это сотрудничество, теперь пойдут в пользу программ ЕС с Украиной и Молдовой. Это поможет укрепить сотрудничество между регионами ЕС и заинтересованными местными сторонами с украинскими и молдавскими партнерами", - прокомментировал комиссар по вопросам сплоченности и реформ Элиза Феррейра.

Украина и Молдова смогут направить 135 млн евро на программы Interreg, а именно развитие трансграничных транспортных сообщений, медицинских услуг, образовательных и исследовательских проектов, схем социальной интеграции, а также укрепление институциональной способности органов государственной власти Украины и Молдовы.

Заметим, что Еврокомиссия приостановила сотрудничество с Россией и Беларусью в программах Interreg после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Это позволило перераспределить 26 млн евро в поддержку программ сотрудничества с Украиной и Молдовой. Новое решение таким же способом перераспределяет остаток финансирования с периода 2021-2027 годов.

Напомним, страны Евросоюза обсуждают варианты передачи Украине прибыли, полученной от российских замороженных активов. Речь шла об активах на 196,6 млрд евро (в частности, 180 млрд евро активов Центрального банка РФ), генерирующих средства за счет купонов и погашений.

Однако, по информации Bloomberg , некоторые страны-члены блока считают невозможным законно конфисковать эти активы. В то же время рассматривается временное использование заблокированных средств.

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